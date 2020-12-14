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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:19
Slon_Nosov написав: vitaliian написав:
С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.
А про лотерею с будущими соседями не, не рассматриваем? Как показала практика шансов что дом никогда не достроят очень даже много, что не введут в эксплуатацию тоже.
Историю ЖК “Оболонский бриз” я наблюдаю с 2004 года, он мне вид заката испортил...
А начиналось все очень даже живенько.
Друг в чаривне мисто вложился, во второй дом, я его даже не спрашиваю что там по стройке....
В моей волшебной формуле есть пункт "застройщик". То что аркада сдуется было понятно по их масштабах строительства. Люди брали скорее количеством, чем качеством. Таким надо урвать здесь и сейчас, завтра хоть потоп отсюдаи количество. А вообще я сторонник называть первичкой то, что уже достроено, а стройки называть котлованами или имущественными правами
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:14
Олежан написав: reus написав:
Есть вторичка, там все проще и быстрее.
кривые документы, куча прописаных детей, долги по коммуналке, налоги, соседи алкаши
Есть и такой сегмент вторички. Есть и первичка дешевая, которая навсегда останется котлованом. Зачем рассматривать крайности. Если чел. располагает определенной суммой и мозгами, то может претендовать на другой сегмент вторички с минимальными рисками.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:30
reus написав: Олежан написав: reus написав:
Есть вторичка, там все проще и быстрее.
кривые документы, куча прописаных детей, долги по коммуналке, налоги, соседи алкаши
Есть и такой сегмент вторички. Есть и первичка дешевая, которая навсегда останется котлованом. Зачем рассматривать крайности. Если чел. располагает определенной суммой и мозгами, то может претендовать на другой сегмент вторички с минимальными рисками.
там и цены рыночные и ни о каких -45% речи идти не может
есть исключения, то вы можете потратить всю жизнь и его не словить
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:32
vitaliian написав:
С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.
ага. только прайс от $1500 за метр и еще столько же на ремонт))
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:26
Wisznia2021 написав: vladimir07 написав:
Еще ЖК Злагода на Вербицкого .
Там один дом, так точно готовенький стоял
Да, стоит года два уже, куда ему деться.
Внешне готовый, но внутри без движения. Ни света в окне, ни звука дрели.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:35
Олежан написав: vitaliian написав:
С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.
ага. только прайс от $1500 за метр и еще столько же на ремонт))
Научитесь делать ремонты, и он вам будет стоить 300$/м2 Основной компонент стоимости ремонта это жадность прораба.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 01:47
airmax78 написав: Чукча2 написав:
Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал
Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.
ТОчно!
ВПарить вангога по 352 куев за штуку - этому можно всю жизнь посвятить.
ВОт он - смысл жизни.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 01:50
reus написав: airmax78 написав:
Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%
Я ничего не продавливал. Продавец, на удивление оч. быстро согласился на мое предложение. Я просто помогаю людям принять действительность такой, какая она на самом деле и есть. И они избавляются от иллюзий и фантазий, поэтому и соглашаются на синицу в руках, потому, что понимают, что журавель все равно им не светит.
Кстати, о птичках...
Синица...журавль...
Некоторые будут ловить своего журавля до возраста когда у них уже утка под кроватью стоять будет. Не та, что крякает.
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