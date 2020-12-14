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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10863108641086510866
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:19

  Slon_Nosov написав:
  vitaliian написав:С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.


А про лотерею с будущими соседями не, не рассматриваем? Как показала практика шансов что дом никогда не достроят очень даже много, что не введут в эксплуатацию тоже.
Историю ЖК “Оболонский бриз” я наблюдаю с 2004 года, он мне вид заката испортил...
А начиналось все очень даже живенько.

Друг в чаривне мисто вложился, во второй дом, я его даже не спрашиваю что там по стройке....

В моей волшебной формуле есть пункт "застройщик". То что аркада сдуется было понятно по их масштабах строительства. Люди брали скорее количеством, чем качеством. Таким надо урвать здесь и сейчас, завтра хоть потоп отсюдаи количество. А вообще я сторонник называть первичкой то, что уже достроено, а стройки называть котлованами или имущественными правами
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:14

  Олежан написав:
  reus написав:Есть вторичка, там все проще и быстрее.

кривые документы, куча прописаных детей, долги по коммуналке, налоги, соседи алкаши

Есть и такой сегмент вторички. Есть и первичка дешевая, которая навсегда останется котлованом. Зачем рассматривать крайности. Если чел. располагает определенной суммой и мозгами, то может претендовать на другой сегмент вторички с минимальными рисками.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:30

  reus написав:
  Олежан написав:
  reus написав:Есть вторичка, там все проще и быстрее.

кривые документы, куча прописаных детей, долги по коммуналке, налоги, соседи алкаши

Есть и такой сегмент вторички. Есть и первичка дешевая, которая навсегда останется котлованом. Зачем рассматривать крайности. Если чел. располагает определенной суммой и мозгами, то может претендовать на другой сегмент вторички с минимальными рисками.

там и цены рыночные и ни о каких -45% речи идти не может
есть исключения, то вы можете потратить всю жизнь и его не словить :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.

ага. только прайс от $1500 за метр и еще столько же на ремонт))
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:26

  Wisznia2021 написав:
  vladimir07 написав:Еще ЖК Злагода на Вербицкого .

Там один дом, так точно готовенький стоял

Да, стоит года два уже, куда ему деться.
Внешне готовый, но внутри без движения. Ни света в окне, ни звука дрели.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 21:35

  Олежан написав:
  vitaliian написав:С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.

ага. только прайс от $1500 за метр и еще столько же на ремонт))

Научитесь делать ремонты, и он вам будет стоить 300$/м2 Основной компонент стоимости ремонта это жадность прораба.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 01:47

  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал

Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.


ТОчно!
ВПарить вангога по 352 куев за штуку - этому можно всю жизнь посвятить.
ВОт он - смысл жизни.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 01:50

  reus написав:
  airmax78 написав:Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%

Я ничего не продавливал. Продавец, на удивление оч. быстро согласился на мое предложение. Я просто помогаю людям принять действительность такой, какая она на самом деле и есть. И они избавляются от иллюзий и фантазий, поэтому и соглашаются на синицу в руках, потому, что понимают, что журавель все равно им не светит.

Кстати, о птичках...
Синица...журавль...
Некоторые будут ловить своего журавля до возраста когда у них уже утка под кроватью стоять будет. Не та, что крякает.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 02:00

  vitaliian написав:
  Slon_Nosov написав:
  vitaliian написав:С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.


А про лотерею с будущими соседями не, не рассматриваем? Как показала практика шансов что дом никогда не достроят очень даже много, что не введут в эксплуатацию тоже.
Историю ЖК “Оболонский бриз” я наблюдаю с 2004 года, он мне вид заката испортил...
А начиналось все очень даже живенько.

Друг в чаривне мисто вложился, во второй дом, я его даже не спрашиваю что там по стройке....

В моей волшебной формуле есть пункт "застройщик". То что аркада сдуется было понятно по их масштабах строительства. Люди брали скорее количеством, чем качеством. Таким надо урвать здесь и сейчас, завтра хоть потоп отсюдаи количество. А вообще я сторонник называть первичкой то, что уже достроено, а стройки называть котлованами или имущественными правами


Я могу назвать несколько застройшиков прошлого, которые строили очень даже качественно, скажем так, премиум качество своего времени, но это не помешало им почить в бозе. И строили не какие-то космические объемы.
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 02:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары
Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?
барабашов
 
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