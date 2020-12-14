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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 кві, 2023 05:24
барабашов написав:
Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары
Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?
Нет, Парцхаладзе - это еще не тот уровень.
ТММ, Житлобуд (не путать с Житлоинвестбуд-УКБ).
ТММ в свое время
строил самое качественное жилье в Украине (Харьков, Киев, Житомир), Житлобуд построил тот самый, который никто кроме меня тут не поминает всуе, ахметовский Паторжинского, 14.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 05:29
Кстати, при всем неодобрении к покупке Сержика перед самой войной, единственное что стоит отметить - он купил в ТММ-ском доме,построенном на пике расцвета ТММ. Правда с локациями они не всегда дружили и почему-то тяготели к Чаадаева, где построили первые свои в Киеве дома и поначалу где был их офис, и прилегающим улицам.
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Додано: Суб 01 кві, 2023 06:42
rjkz написав:
могу назвать несколько застройшиков прошлого, которые строили очень даже качественно, скажем так, пр
емиум качество своего времени, но это не помешало им почить в бозе. И строили не какие-то космические объемы.
вы отличный спорщик что и требовалось доказать. Спорите даже там где нет предмета спора. Речь шла про готовое сданное жильё в котором ещё не делали ремонты и не жили. В любом сданном подключенном новострое такого жилья ~30-40%. Передо мной 12ти этажка которую сдали в 2013, застройщик давно банкрот, но там до сих пор продаются десятки квартир без ремонтов. Хотя дом заселён и тарифы жилые. Если дом сдан, подключен и на квартиры оформлено право собственности как на него влияет банкротство застройщика?
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