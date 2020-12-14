RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10864108651086610867
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 05:24

  барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары
Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?


Нет, Парцхаладзе - это еще не тот уровень.
ТММ, Житлобуд (не путать с Житлоинвестбуд-УКБ).
ТММ в свое время строил самое качественное жилье в Украине (Харьков, Киев, Житомир), Житлобуд построил тот самый, который никто кроме меня тут не поминает всуе, ахметовский Паторжинского, 14.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14371
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7565 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 05:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, при всем неодобрении к покупке Сержика перед самой войной, единственное что стоит отметить - он купил в ТММ-ском доме,построенном на пике расцвета ТММ. Правда с локациями они не всегда дружили и почему-то тяготели к Чаадаева, где построили первые свои в Киеве дома и поначалу где был их офис, и прилегающим улицам.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14371
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7565 раз.
Подякували: 4576 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 06:42

  rjkz написав:могу назвать несколько застройшиков прошлого, которые строили очень даже качественно, скажем так, пр
емиум качество своего времени, но это не помешало им почить в бозе. И строили не какие-то космические объемы.
вы отличный спорщик что и требовалось доказать. Спорите даже там где нет предмета спора. Речь шла про готовое сданное жильё в котором ещё не делали ремонты и не жили. В любом сданном подключенном новострое такого жилья ~30-40%. Передо мной 12ти этажка которую сдали в 2013, застройщик давно банкрот, но там до сих пор продаются десятки квартир без ремонтов. Хотя дом заселён и тарифы жилые. Если дом сдан, подключен и на квартиры оформлено право собственности как на него влияет банкротство застройщика?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 3018 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10864108651086610867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Кочевник і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 119, 120, 121
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1202 5265641
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 бер, 2023 13:01
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23608 15951393
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 15:18
Tat_888
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.