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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10864108651086610867
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 05:24

  барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары
Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?


Нет, Парцхаладзе - это еще не тот уровень.
ТММ, Житлобуд (не путать с Житлоинвестбуд-УКБ).
ТММ в свое время строил самое качественное жилье в Украине (Харьков, Киев, Житомир), Житлобуд построил тот самый, который никто кроме меня тут не поминает всуе, ахметовский Паторжинского, 14.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 05:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, при всем неодобрении к покупке Сержика перед самой войной, единственное что стоит отметить - он купил в ТММ-ском доме,построенном на пике расцвета ТММ. Правда с локациями они не всегда дружили и почему-то тяготели к Чаадаева, где построили первые свои в Киеве дома и поначалу где был их офис, и прилегающим улицам.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 06:42

  rjkz написав:могу назвать несколько застройшиков прошлого, которые строили очень даже качественно, скажем так, пр
емиум качество своего времени, но это не помешало им почить в бозе. И строили не какие-то космические объемы.
вы отличный спорщик что и требовалось доказать. Спорите даже там где нет предмета спора. Речь шла про готовое сданное жильё в котором ещё не делали ремонты и не жили. В любом сданном подключенном новострое такого жилья ~30-40%. Передо мной 12ти этажка которую сдали в 2013, застройщик давно банкрот, но там до сих пор продаются десятки квартир без ремонтов. Хотя дом заселён и тарифы жилые. Если дом сдан, подключен и на квартиры оформлено право собственности как на него влияет банкротство застройщика?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:12

Пока Киев падает Кропивницкий растет. 200 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PRgOo.html
Люди поехали в Европы посмотрели почем там недвижимость и дураки продавать квартиру по 500 уе пропали
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:46

  vitaliian написав:Пока Киев падает Кропивницкий растет. 200 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PRgOo.html
Люди поехали в Европы посмотрели почем там недвижимость и дураки продавать квартиру по 500 уе пропали



я бы сказал не растет, а дуркует... видимо ктото нашел чеки с покупки стройматериалов и техники, проссумировал и решил наградить будущего покупателя своими б/у вещами в полный рост.
Slon_Nosov
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