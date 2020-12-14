RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10864108651086610867
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 05:24

  барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары
Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?


Нет, Парцхаладзе - это еще не тот уровень.
ТММ, Житлобуд (не путать с Житлоинвестбуд-УКБ).
ТММ в свое время строил самое качественное жилье в Украине (Харьков, Киев, Житомир), Житлобуд построил тот самый, который никто кроме меня тут не поминает всуе, ахметовский Паторжинского, 14.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14375
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7565 раз.
Подякували: 4584 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 05:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати, при всем неодобрении к покупке Сержика перед самой войной, единственное что стоит отметить - он купил в ТММ-ском доме,построенном на пике расцвета ТММ. Правда с локациями они не всегда дружили и почему-то тяготели к Чаадаева, где построили первые свои в Киеве дома и поначалу где был их офис, и прилегающим улицам.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14375
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7565 раз.
Подякували: 4584 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 06:42

  rjkz написав:могу назвать несколько застройшиков прошлого, которые строили очень даже качественно, скажем так, пр
емиум качество своего времени, но это не помешало им почить в бозе. И строили не какие-то космические объемы.
вы отличный спорщик что и требовалось доказать. Спорите даже там где нет предмета спора. Речь шла про готовое сданное жильё в котором ещё не делали ремонты и не жили. В любом сданном подключенном новострое такого жилья ~30-40%. Передо мной 12ти этажка которую сдали в 2013, застройщик давно банкрот, но там до сих пор продаются десятки квартир без ремонтов. Хотя дом заселён и тарифы жилые. Если дом сдан, подключен и на квартиры оформлено право собственности как на него влияет банкротство застройщика?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17404
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 3018 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 12:12

Пока Киев падает Кропивницкий растет. 200 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PRgOo.html
Люди поехали в Европы посмотрели почем там недвижимость и дураки продавать квартиру по 500 уе пропали
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17404
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 3018 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 13:46

  vitaliian написав:Пока Киев падает Кропивницкий растет. 200 куе
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... PRgOo.html
Люди поехали в Европы посмотрели почем там недвижимость и дураки продавать квартиру по 500 уе пропали



я бы сказал не растет, а дуркует... видимо ктото нашел чеки с покупки стройматериалов и техники, проссумировал и решил наградить будущего покупателя своими б/у вещами в полный рост.
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2268
З нами з: 13.07.09
Подякував: 944 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 15:26

  барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары
Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?


Парцхаладзе просто обокрал инвесторов. Продавая 21веку из своего другого кармана задорого полученные за взятки участки. Плюс совершенно неадекватная стоимость активов, главный из которых - это Вырлица в виде болота - был оценен в 2004 году в 61 млн долларов. К строительному бизнесу это отношения не имеет.

ТММ не смог "договориться" по сонячной браме, насколько я понимаю. Это их сильно подкосило. Плюс они в отличие от современных девелоперов брали большие кредиты. 600 млн в Ощаде только было (по курсу 8 ).

Смешно, что 21 век сделал IPO, а ТММ - почти сделал. Но у последнего получилось неудачное стечение обстоятельств с Credit Suisse. Потом бывший СФО 21 века (который получил 10 млн долларов во время ИПО) погиб упав на вертолете. А теперь и Кредит Свисс загнулся. Круг замкнулся.
adeges
 
Повідомлень: 4199
З нами з: 14.03.06
Подякував: 367 раз.
Подякували: 929 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 15:44

  adeges написав:
  барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары
Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?


Парцхаладзе просто обокрал инвесторов. Продавая 21веку из своего другого кармана задорого полученные за взятки участки. Плюс совершенно неадекватная стоимость активов, главный из которых - это Вырлица в виде болота - был оценен в 2004 году в 61 млн долларов. К строительному бизнесу это отношения не имеет.

ТММ не смог "договориться" по сонячной браме, насколько я понимаю. Это их сильно подкосило. Плюс они в отличие от современных девелоперов брали большие кредиты. 600 млн в Ощаде только было (по курсу 8 ).

Смешно, что 21 век сделал IPO, а ТММ - почти сделал. Но у последнего получилось неудачное стечение обстоятельств с Credit Suisse. Потом бывший СФО 21 века (который получил 10 млн долларов во время ИПО) погиб упав на вертолете. А теперь и Кредит Свисс загнулся. Круг замкнулся.


Толмачев поддержал Ющенко во время первого майдана и, особенно учитывая, что он из Харькова, ему это не простили когда прищел овощ. На него наехали по Ломоносова, пытались отжать значительную часть, потом состряпали дело и реально на какое-то время "закрыли". Что с ним в СИЗО делали - не знаю, но были слухи, что это сильно подорвало его здоровье. Кроме того, и кризис 2008 года по ним сильно ударил. Много людей ушло. Я даже не знаю или сейчас ТММ работает.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14375
З нами з: 31.01.12
Подякував: 7565 раз.
Подякували: 4584 раз.
 
Профіль
3
3
2
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:38

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  Чукча2 написав:Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал

Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.


ТОчно!
ВПарить вангога по 352 куев за штуку - этому можно всю жизнь посвятить.
ВОт он - смысл жизни.

Квитка-резиденс НЕ ПРОДАЕТСЯ. Хорош попрошайничать.
airmax78
 
Повідомлень: 42137
З нами з: 25.10.12
Подякував: 959 раз.
Подякували: 5170 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 20:59

Так что дальше так и будем падать.
С такой арендой дальше и будем вниз, другого пути нет.

В Віннице кстати от 1000 доляров за кв.м. и оренда от 10 тіс. за новострой.
Похоже все перемещаеться на ЗУ как я и писал.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2178
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2706 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10864108651086610867
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 119, 120, 121
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1203 5266282
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 кві, 2023 09:43
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23608 15952076
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 15:18
Tat_888
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5426
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1758)
01.04.2023 22:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.