Додано: Суб 01 кві, 2023 15:26

барабашов написав: Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары

Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса? Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуарыШо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?

Парцхаладзе просто обокрал инвесторов. Продавая 21веку из своего другого кармана задорого полученные за взятки участки. Плюс совершенно неадекватная стоимость активов, главный из которых - это Вырлица в виде болота - был оценен в 2004 году в 61 млн долларов. К строительному бизнесу это отношения не имеет.ТММ не смог "договориться" по сонячной браме, насколько я понимаю. Это их сильно подкосило. Плюс они в отличие от современных девелоперов брали большие кредиты. 600 млн в Ощаде только было (по курсу 8 ).Смешно, что 21 век сделал IPO, а ТММ - почти сделал. Но у последнего получилось неудачное стечение обстоятельств с Credit Suisse. Потом бывший СФО 21 века (который получил 10 млн долларов во время ИПО) погиб упав на вертолете. А теперь и Кредит Свисс загнулся. Круг замкнулся.