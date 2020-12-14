Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?
Нет, Парцхаладзе - это еще не тот уровень. ТММ, Житлобуд (не путать с Житлоинвестбуд-УКБ). ТММ в свое время строил самое качественное жилье в Украине (Харьков, Киев, Житомир), Житлобуд построил тот самый, который никто кроме меня тут не поминает всуе, ахметовский Паторжинского, 14.
Кстати, при всем неодобрении к покупке Сержика перед самой войной, единственное что стоит отметить - он купил в ТММ-ском доме,построенном на пике расцвета ТММ. Правда с локациями они не всегда дружили и почему-то тяготели к Чаадаева, где построили первые свои в Киеве дома и поначалу где был их офис, и прилегающим улицам.
rjkz написав:могу назвать несколько застройшиков прошлого, которые строили очень даже качественно, скажем так, пр емиум качество своего времени, но это не помешало им почить в бозе. И строили не какие-то космические объемы.
вы отличный спорщик что и требовалось доказать. Спорите даже там где нет предмета спора. Речь шла про готовое сданное жильё в котором ещё не делали ремонты и не жили. В любом сданном подключенном новострое такого жилья ~30-40%. Передо мной 12ти этажка которую сдали в 2013, застройщик давно банкрот, но там до сих пор продаются десятки квартир без ремонтов. Хотя дом заселён и тарифы жилые. Если дом сдан, подключен и на квартиры оформлено право собственности как на него влияет банкротство застройщика?
барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?
Парцхаладзе просто обокрал инвесторов. Продавая 21веку из своего другого кармана задорого полученные за взятки участки. Плюс совершенно неадекватная стоимость активов, главный из которых - это Вырлица в виде болота - был оценен в 2004 году в 61 млн долларов. К строительному бизнесу это отношения не имеет.
ТММ не смог "договориться" по сонячной браме, насколько я понимаю. Это их сильно подкосило. Плюс они в отличие от современных девелоперов брали большие кредиты. 600 млн в Ощаде только было (по курсу 8 ).
Смешно, что 21 век сделал IPO, а ТММ - почти сделал. Но у последнего получилось неудачное стечение обстоятельств с Credit Suisse. Потом бывший СФО 21 века (который получил 10 млн долларов во время ИПО) погиб упав на вертолете. А теперь и Кредит Свисс загнулся. Круг замкнулся.
барабашов написав:Николай, продолжим наш дискусс про мемуары и тротуары Шо там с этими застройщиками то случилось? И не один ли с них Лёва Парцхаладзе который мог работать только на рынке с ценами на панель на уровне Бронкса?
Парцхаладзе просто обокрал инвесторов. Продавая 21веку из своего другого кармана задорого полученные за взятки участки. Плюс совершенно неадекватная стоимость активов, главный из которых - это Вырлица в виде болота - был оценен в 2004 году в 61 млн долларов. К строительному бизнесу это отношения не имеет.
ТММ не смог "договориться" по сонячной браме, насколько я понимаю. Это их сильно подкосило. Плюс они в отличие от современных девелоперов брали большие кредиты. 600 млн в Ощаде только было (по курсу 8 ).
Смешно, что 21 век сделал IPO, а ТММ - почти сделал. Но у последнего получилось неудачное стечение обстоятельств с Credit Suisse. Потом бывший СФО 21 века (который получил 10 млн долларов во время ИПО) погиб упав на вертолете. А теперь и Кредит Свисс загнулся. Круг замкнулся.
Толмачев поддержал Ющенко во время первого майдана и, особенно учитывая, что он из Харькова, ему это не простили когда прищел овощ. На него наехали по Ломоносова, пытались отжать значительную часть, потом состряпали дело и реально на какое-то время "закрыли". Что с ним в СИЗО делали - не знаю, но были слухи, что это сильно подорвало его здоровье. Кроме того, и кризис 2008 года по ним сильно ударил. Много людей ушло. Я даже не знаю или сейчас ТММ работает.
Чукча2 написав:Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал
Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.
ТОчно! ВПарить вангога по 352 куев за штуку - этому можно всю жизнь посвятить. ВОт он - смысл жизни.
Квитка-резиденс НЕ ПРОДАЕТСЯ. Хорош попрошайничать.