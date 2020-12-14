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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10865108661086710868
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:20

  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:25

  reus написав:
  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.



Предложение растет! Откуда подорожание? Я что-то пропустил?..
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:31

В МВФ сказали, скільки ще триватиме війна в Україні
У Міжнародному валютному фонді спрогнозували, скільки ще триватиме війна в Україні. В МВФ розглядають два сценарії – позитивний і негативний. Відповідно до позитивного сценарію, війна в Україні має скінчитися в середині 2024 року. За негативним сценарієм вона триватиме до кінця 2025.


Звісно, що чим довше триватиме війна в Україні, тим гіршим буде фінансовий стан країни загалом. Відповідно, тим більшою буде потреба у зовнішньому фінансуванні, а також тим важче буде країні повертати борги. А Україна вже заборгувала зовнішнім кредиторам чимало, і, звісно, заборгує ще більше.

Якщо вірити прогнозам МВФ, то тоді дно ми побачимо 2025-2026рр.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:31

  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

А вы куда пропали? Значит вам пропадать можно а все остальные должны быть здесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:33

  1973cc11 написав:
  reus написав:
  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.



Предложение растет! Откуда подорожание? Я что-то пропустил?..

У Макса спросите, он знает.
reus
 
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