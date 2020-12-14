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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 кві, 2023 22:20
1973cc11 написав:
Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!
Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.
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reus
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Додано: Суб 01 кві, 2023 22:25
reus написав: 1973cc11 написав:
Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!
Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.
Предложение растет! Откуда подорожание? Я что-то пропустил?..
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1973cc11
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Додано: Суб 01 кві, 2023 22:31
В МВФ сказали, скільки ще триватиме війна в Україні
У Міжнародному валютному фонді спрогнозували, скільки ще триватиме війна в Україні. В МВФ розглядають два сценарії – позитивний і негативний. Відповідно до позитивного сценарію, війна в Україні має скінчитися в середині 2024 року. За негативним сценарієм вона триватиме до кінця 2025.
Звісно, що чим довше триватиме війна в Україні, тим гіршим буде фінансовий стан країни загалом. Відповідно, тим більшою буде потреба у зовнішньому фінансуванні, а також тим важче буде країні повертати борги. А Україна вже заборгувала зовнішнім кредиторам чимало, і, звісно, заборгує ще більше.
Якщо вірити прогнозам МВФ, то тоді дно ми побачимо 2025-2026рр.
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reus
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Додано: Суб 01 кві, 2023 22:31
1973cc11 написав:
Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!
А вы куда пропали? Значит вам пропадать можно а все остальные должны быть здесь.
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vitaliian
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Додано: Суб 01 кві, 2023 22:33
1973cc11 написав: reus написав: 1973cc11 написав:
Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!
Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.
Предложение растет! Откуда подорожание? Я что-то пропустил?..
У Макса спросите, он знает.
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reus
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Додано: Суб 01 кві, 2023 23:18
[/quote]
А вы куда пропали? Значит вам пропадать можно а все остальные должны быть здесь.[/quote]
Есть категории писателей и читателей... Ценной информации для ветки у меня нет,а почитать уважаемых форумчан всегда интересно и полезно. Я на этой ветке давно и не могу без нее ни дня!
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1973cc11
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Додано: Суб 01 кві, 2023 23:25
Иногда мне кажется что посты здесь трутся рандомно.
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airmax78
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Додано: Нед 02 кві, 2023 03:12
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.
ТОчно!
ВПарить вангога по 352 куев за штуку - этому можно всю жизнь посвятить.
ВОт он - смысл жизни.
Квитка-резиденс НЕ ПРОДАЕТСЯ. Хорош попрошайничать
.
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