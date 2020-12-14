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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10866108671086810869>
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:20

  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:25

  reus написав:
  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.



Предложение растет! Откуда подорожание? Я что-то пропустил?..
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:31

В МВФ сказали, скільки ще триватиме війна в Україні
У Міжнародному валютному фонді спрогнозували, скільки ще триватиме війна в Україні. В МВФ розглядають два сценарії – позитивний і негативний. Відповідно до позитивного сценарію, війна в Україні має скінчитися в середині 2024 року. За негативним сценарієм вона триватиме до кінця 2025.


Звісно, що чим довше триватиме війна в Україні, тим гіршим буде фінансовий стан країни загалом. Відповідно, тим більшою буде потреба у зовнішньому фінансуванні, а також тим важче буде країні повертати борги. А Україна вже заборгувала зовнішнім кредиторам чимало, і, звісно, заборгує ще більше.

Якщо вірити прогнозам МВФ, то тоді дно ми побачимо 2025-2026рр.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:31

  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

А вы куда пропали? Значит вам пропадать можно а все остальные должны быть здесь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 22:33

  1973cc11 написав:
  reus написав:
  1973cc11 написав:Эх,хороший был форум,но исчерпал себя... Куда все пропали?!

Все побежали покупать недвижимость, пока не подорожала.



Предложение растет! Откуда подорожание? Я что-то пропустил?..

У Макса спросите, он знает.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 23:18

[/quote]
А вы куда пропали? Значит вам пропадать можно а все остальные должны быть здесь.[/quote]

Есть категории писателей и читателей... Ценной информации для ветки у меня нет,а почитать уважаемых форумчан всегда интересно и полезно. Я на этой ветке давно и не могу без нее ни дня!
1973cc11
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 03:12

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.


ТОчно!
ВПарить вангога по 352 куев за штуку - этому можно всю жизнь посвятить.
ВОт он - смысл жизни.

Квитка-резиденс НЕ ПРОДАЕТСЯ. Хорош попрошайничать.

rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 06:10

1973cc11 вы меня шокировали. Без иронии. У вас веткозависимость. Попытался вспомнить последний полезный пост... Не смог. Пишут одни и те же одно и то же. Логично что они исчерпали сами себя. Я сам ничего полезного не пишу, так отмечаюсь ради какого движения.

Сейчас депрессивная фаза, не только на форуме а почти везде. До людей дошло, что война надолго. Всё дееспособные разделились на две неравные части, одни думают как бы спасти свою шкуру и активы (например распродать все с дисконтом и выехать), другие как выжить и помочь это сделать своему государству. Для вторых вопрос недвижимости не актуальный. Первые творят дичь.

Кейсы про недвижимость у меня есть, но они негативные. Поэтому я их не публикую. Не хочу множить депресняк.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 07:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:До людей дошло, что война надолго. Всё дееспособные разделились на две неравные части, одни думают как бы спасти свою шкуру и активы (например распродать все с дисконтом и выехать), другие как выжить и помочь это сделать своему государству. Для вторых вопрос недвижимости не актуальный. Первые творят дичь.

По виділенному в точку, Ейр, Трібека, Уну, Бее - розпродають свою численну нерухомість і виводять гроші закордон, як Україна буде жити без "5% найуспішніших"? А так розказували про вічний дорожай...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 07:39

BIGor я не имел кого то контретно в виду. Это не обоснованный тренд, а истерия. Как доллар по 40 зимой обменки вырывали у меня с руками, сейчас он ниже 38 и особо никому не нужен. С квартирами наоборот сейчас цены низкие и квартиры не нужны. Но депрессивная стадия сменится на маниакальную и всё дешевое выгребут за полгода, а к нотариусу будет Очередь на месяц вперед. Печально какой стадный наш народ. Все побежали и я побежал. А голова чтобы ей кушать
vitaliian
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