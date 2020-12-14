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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10866108671086810869
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 07:49

  vitaliian написав:BIGor я не имел кого то контретно в виду. Это не обоснованный тренд, а истерия. Как доллар по 40 зимой обменки вырывали у меня с руками, сейчас он ниже 38 и особо никому не нужен. С квартирами наоборот сейчас цены низкие и квартиры не нужны. Но депрессивная стадия сменится на маниакальную и всё дешевое выгребут за полгода, а к нотариусу будет Очередь на месяц вперед. Печально какой стадный наш народ. Все побежали и я побежал. А голова чтобы ей кушать

Купівля чи продаж квартири - це не за батоном сходити. Такі речі часто купляються раз на 2-3 покоління.
Я дешевих цін взагалі не бачу. До війни в 2021 році 2-к в Нивки Парк коштувала 140 куе, зараз продають такі квартири по 135-125 куе (типу такого варіанту https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Rwtzx.html). Не знаю, яка черга буде за такими квартирами, якщо навіть до війни це був дуже великий оверпрайс Знаю, бо слідкував, і в жирному 2019 році така квартира коштувала 70 куе. Можливо лендлорди-продавці проїдуть з закордону, знімуть їх з продажу і будуть самі там жити. Тільки такий варіант.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:01

  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor я не имел кого то контретно в виду. Это не обоснованный тренд, а истерия. Как доллар по 40 зимой обменки вырывали у меня с руками, сейчас он ниже 38 и особо никому не нужен. С квартирами наоборот сейчас цены низкие и квартиры не нужны. Но депрессивная стадия сменится на маниакальную и всё дешевое выгребут за полгода, а к нотариусу будет Очередь на месяц вперед. Печально какой стадный наш народ. Все побежали и я побежал. А голова чтобы ей кушать

Купівля чи продаж квартири - це не за батоном сходити. Такі речі часто купляються раз на 2-3 покоління.
Я дешевих цін взагалі не бачу. До війни в 2021 році 2-к в Нивки Парк коштувала 140 куе, зараз продають такі квартири по 135-125 куе (типу такого варіанту https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Rwtzx.html). Не знаю, яка черга буде за такими квартирами, якщо навіть до війни це був дуже великий оверпрайс Знаю, бо слідкував, і в жирному 2019 році така квартира коштувала 70 куе. Можливо лендлорди-продавці проїдуть з закордону, знімуть їх з продажу і будуть самі там жити. Тільки такий варіант.



Новий будинок, з ремонтом, біля метро, дешево не буде, або буде коли в сусідніх хрущах почнуть забивати вікна досками.

Треба або далеко від метро (Серж) або на стадії будівництва (Максімка) або бути на місці та ловити варіанти з кешем на руках (Реус)

Але згоден в цілому, тренд вниз і надовго. Думаю років на пять тренд вниз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:57

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:BIGor я не имел кого то контретно в виду. Это не обоснованный тренд, а истерия. Как доллар по 40 зимой обменки вырывали у меня с руками, сейчас он ниже 38 и особо никому не нужен. С квартирами наоборот сейчас цены низкие и квартиры не нужны. Но депрессивная стадия сменится на маниакальную и всё дешевое выгребут за полгода, а к нотариусу будет Очередь на месяц вперед. Печально какой стадный наш народ. Все побежали и я побежал. А голова чтобы ей кушать

Купівля чи продаж квартири - це не за батоном сходити. Такі речі часто купляються раз на 2-3 покоління.
Я дешевих цін взагалі не бачу. До війни в 2021 році 2-к в Нивки Парк коштувала 140 куе, зараз продають такі квартири по 135-125 куе (типу такого варіанту https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Rwtzx.html). Не знаю, яка черга буде за такими квартирами, якщо навіть до війни це був дуже великий оверпрайс Знаю, бо слідкував, і в жирному 2019 році така квартира коштувала 70 куе. Можливо лендлорди-продавці проїдуть з закордону, знімуть їх з продажу і будуть самі там жити. Тільки такий варіант.



Новий будинок, з ремонтом, біля метро, дешево не буде, або буде коли в сусідніх хрущах почнуть забивати вікна досками.

Треба або далеко від метро (Серж) або на стадії будівництва (Максімка) або бути на місці та ловити варіанти з кешем на руках (Реус)

Але згоден в цілому, тренд вниз і надовго. Думаю років на пять тренд вниз.

Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе. Це по Вашему дешево? На мою думку, падати є куди, може буде мінус 20% від ціни 2019 року.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 08:59

BIGor ,

Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе


Теж з ремонтом-технікою? Чи голий після будівельників? Бо в оголошенні вони його заявили як «після 2021 року».
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 09:24

  Hotab написав:BIGor ,

Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе


Теж з ремонтом-технікою? Чи голий після будівельників? Бо в оголошенні вони його заявили як «після 2021 року».

Такі самі з ремонтом, там будинки різних черг. Короче кажучи, я не знаю, хто буде куплять 2-к за 125 куе якщо чесно.
До речі, читав що там на Берестейській рік тому загинули наші хлопці, одні джерела кажуть що від кацапського вогню, інші кажуть що від "френдліфаер".
Родичі 8 бійців 101-ї бригади, розстріляних "дружнім вогнем" 26.02.2022 біля метро "Берестейська" в Києві, вимагають суду та притягнення винних керівників до відповідальності. Джерело: https://censor.net/ua/b3402287
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 09:26

  BIGor написав:Я дешевих цін
подсказка, Нивки парк ещё не весь рынок.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 09:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав: Короче кажучи, я не знаю, хто буде куплять 2-к за 125 куе якщо чесно.


Ті, кому дорого купляти 2к за 150-200куо
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 09:35

  Faceless написав:
BIGor написав: Короче кажучи, я не знаю, хто буде куплять 2-к за 125 куе якщо чесно.


Ті, кому дорого купляти 2к за 150-200куо

Риночок все порішає.
BIGor
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