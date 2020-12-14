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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10868108691087010871>
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:24

  BIGor написав:Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе. Це по Вашему дешево? На мою думку, падати є куди, може буде мінус 20% від ціни 2019 року.


По тисячі дол. біля метро новобудова з ремонтом це дорого ?
Ну вибачте, навіть я в такий обвал не вірю, хіба що лінія фронту розділить Київ навпіл.

До речі інфляційний калькулятор показує 70 тіс. в 2019 це 82 300 в 2023.
Думаю побачимо такі квартири за 80 тіс. з часом.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:29

  vitaliian написав:1973cc11 вы меня шокировали. Без иронии. У вас веткозависимость. Попытался вспомнить последний полезный пост... Не смог. Пишут одни и те же одно и то же. Логично что они исчерпали сами себя. Я сам ничего полезного не пишу, так отмечаюсь ради какого движения.

Сейчас депрессивная фаза, не только на форуме а почти везде. До людей дошло, что война надолго. Всё дееспособные разделились на две неравные части, одни думают как бы спасти свою шкуру и активы (например распродать все с дисконтом и выехать), другие как выжить и помочь это сделать своему государству. Для вторых вопрос недвижимости не актуальный. Первые творят дичь.

Кейсы про недвижимость у меня есть, но они негативные. Поэтому я их не публикую. Не хочу множить депресняк.

Недавно наткнулся на одном из зарубежных сайтов на сравнительные графики распределения населения Украины по возрастам на начало 2021 и 2023. Честно говоря был сильно впечатлен.
Понятное дело, что с точностью там беда-печаль, так как перепись населения у нас давно не проводилась. Скорее всего аналитики взяли раскладку нашего Госстата, а потом тупо сделали поправки на убыль за два года плюс учли данные по беженцам.
Как-то даже не предполагал, что 21-22-23 летних, к примеру, в стране осталось порядка 120-125 тыс на каждый возраст.
Для сравнения, 60летних более 600 тыс.
Разница в 5 раз!
Это же полный писец, а мы тут копья по поводу дорожая ломаем.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:49

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:1973cc11 вы меня шокировали. Без иронии. У вас веткозависимость. Попытался вспомнить последний полезный пост... Не смог. Пишут одни и те же одно и то же. Логично что они исчерпали сами себя. Я сам ничего полезного не пишу, так отмечаюсь ради какого движения.

Сейчас депрессивная фаза, не только на форуме а почти везде. До людей дошло, что война надолго. Всё дееспособные разделились на две неравные части, одни думают как бы спасти свою шкуру и активы (например распродать все с дисконтом и выехать), другие как выжить и помочь это сделать своему государству. Для вторых вопрос недвижимости не актуальный. Первые творят дичь.

Кейсы про недвижимость у меня есть, но они негативные. Поэтому я их не публикую. Не хочу множить депресняк.

Недавно наткнулся на одном из зарубежных сайтов на сравнительные графики распределения населения Украины по возрастам на начало 2021 и 2023. Честно говоря был сильно впечатлен.
Понятное дело, что с точностью там беда-печаль, так как перепись населения у нас давно не проводилась. Скорее всего аналитики взяли раскладку нашего Госстата, а потом тупо сделали поправки на убыль за два года плюс учли данные по беженцам.
Как-то даже не предполагал, что 21-22-23 летних, к примеру, в стране осталось порядка 120-125 тыс на каждый возраст.
Для сравнения, 60летних более 600 тыс.
Разница в 5 раз!
Это же полный писец, а мы тут копья по поводу дорожая ломаем.

какое дорожание, опомнитесь, оно просто не возможно учитывая события
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:53

  antey1969 написав:Понятное дело, что с точностью там беда-печаль, так как перепись населения у нас давно не проводилась
никакой беды, до 37 лет есть учёт свидетельства о рождении, и учет школьников, которые на момент 1991 и позже учились в украинских школах. Так же учёт выданных при независимости паспортов.

Пенсионеров учитывает пенсионный фонд. По остальным категориям есть вопросы, потому что налоги платят не все и что с этими людьми мало кто знает. По умершим в Украине тоже учёт есть. После смерти родителей пришлось побегать по инстанциям.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:57

  vitaliian написав:кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.

Я не про це, є сувора реальність - наприклад зп у зовсім умовного чувака 600 уе, витрати на життя 300 уе, наскирдовано 15 куе. І тут квартири по "ринковим цінам" по 125 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 10:59

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе. Це по Вашему дешево? На мою думку, падати є куди, може буде мінус 20% від ціни 2019 року.


По тисячі дол. біля метро новобудова з ремонтом це дорого ?
Ну вибачте, навіть я в такий обвал не вірю, хіба що лінія фронту розділить Київ навпіл.

До речі інфляційний калькулятор показує 70 тіс. в 2019 це 82 300 в 2023.
Думаю побачимо такі квартири за 80 тіс. з часом.

Ділимо 125 куе на 70м2 і виходить 1785 уе м2. Якось зовсім не схоже на
По тисячі дол. біля метро
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:04

  Faceless написав:За час існування гілки багато вже прикладів, кому "порішав". Хтось за більше ніж 10 років в очікуванні дива віддав дяді за оренду більше 50куо. Хтось пішов шукати щастя деінде, і проїдає заначку.

Це і є ринок, хтось купив з взятки за 1 місяць, хтось наскирдував та взяв в борг і купив, хтось виїхав і шукає на інших ринках, хтось живе від зп до зп в оренді, і ніколи в житті не купить власну квартиру. У нас не СРСР - безкоштовно нікому квартири не дають.
До речі, що краще, віддати 50 куе лендлорду за 10 років оренди, чи декілька полтосіків на падінні ціни? Останнім має бути вже не полтосіком, там значно більше.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:06

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:1973cc11 вы меня шокировали. Без иронии. У вас веткозависимость. Попытался вспомнить последний полезный пост... Не смог. Пишут одни и те же одно и то же. Логично что они исчерпали сами себя. Я сам ничего полезного не пишу, так отмечаюсь ради какого движения.

Сейчас депрессивная фаза, не только на форуме а почти везде. До людей дошло, что война надолго. Всё дееспособные разделились на две неравные части, одни думают как бы спасти свою шкуру и активы (например распродать все с дисконтом и выехать), другие как выжить и помочь это сделать своему государству. Для вторых вопрос недвижимости не актуальный. Первые творят дичь.

Кейсы про недвижимость у меня есть, но они негативные. Поэтому я их не публикую. Не хочу множить депресняк.

Недавно наткнулся на одном из зарубежных сайтов на сравнительные графики распределения населения Украины по возрастам на начало 2021 и 2023. Честно говоря был сильно впечатлен.
Понятное дело, что с точностью там беда-печаль, так как перепись населения у нас давно не проводилась. Скорее всего аналитики взяли раскладку нашего Госстата, а потом тупо сделали поправки на убыль за два года плюс учли данные по беженцам.
Как-то даже не предполагал, что 21-22-23 летних, к примеру, в стране осталось порядка 120-125 тыс на каждый возраст.
Для сравнения, 60летних более 600 тыс.
Разница в 5 раз!
Это же полный писец, а мы тут копья по поводу дорожая ломаем.

Жаль що Трібека в Польщі, тут би Вам по 10 тез навели, чому зменшення населення добре для КРЖН.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:08

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе. Це по Вашему дешево? На мою думку, падати є куди, може буде мінус 20% від ціни 2019 року.


По тисячі дол. біля метро новобудова з ремонтом це дорого ?
Ну вибачте, навіть я в такий обвал не вірю, хіба що лінія фронту розділить Київ навпіл.

До речі інфляційний калькулятор показує 70 тіс. в 2019 це 82 300 в 2023.
Думаю побачимо такі квартири за 80 тіс. з часом.

А чого завтикали амортизацію квартири? Чи ремонт за 4 роки ніяк не зносився? Чи мопи ще не попортили ремонтники квартир? Чи скриті-плінтуса чи що його там не пожовтіло за 4 роки?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:19

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе. Це по Вашему дешево? На мою думку, падати є куди, може буде мінус 20% від ціни 2019 року.


По тисячі дол. біля метро новобудова з ремонтом це дорого ?
Ну вибачте, навіть я в такий обвал не вірю, хіба що лінія фронту розділить Київ навпіл.

До речі інфляційний калькулятор показує 70 тіс. в 2019 це 82 300 в 2023.
Думаю побачимо такі квартири за 80 тіс. з часом.

А чого завтикали амортизацію квартири? Чи ремонт за 4 роки ніяк не зносився? Чи мопи ще не попортили ремонтники квартир? Чи скриті-плінтуса чи що його там не пожовтіло за 4 роки?


Все змішалось люди, коні, бляді, інфляція, амортизація і т.д.

Мій пост був, що по тис. за кв.м.новобудова біля метро з ремонтом не буде, навіть при світовій фінансовій кризі і дефолті України.

В 2019 яущо були такі ціни, треба було брати навіть у кредит.
Більше такого ми не побачимо.

На жаль хрущі, панелі та інший непотріб можемо побачити і набагато нижчі ціни. Можливо навіть 300-400 дол. кв.м.
Хомякоид
 
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