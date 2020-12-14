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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10868108691087010871
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:32

https://news.finance.ua/ua/budivnyctvo- ... -2009-roku

Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року

Всі хто писав про тиху гавань, пенсійний фонд, вічну цінність, київи Фейслеса та іншу несенітницю сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:
Хомякоид
 
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