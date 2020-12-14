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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 11:32
https://news.finance.ua/ua/budivnyctvo- ... -2009-roku Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року
Всі хто писав про тиху гавань, пенсійний фонд, вічну цінність, київи Фейслеса та іншу несенітницю сіли в калюжу та пускають звідти бульки
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Хомякоид
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Faceless, Ірина_, Модератор
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim