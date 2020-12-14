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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 11:32
https://news.finance.ua/ua/budivnyctvo- ... -2009-roku Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року
Всі хто писав про тиху гавань, пенсійний фонд, вічну цінність, київи Фейслеса та іншу несенітницю сіли в калюжу та пускають звідти бульки
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Хомякоид
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:00
BIGor написав: vitaliian написав:
кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.
Я не про це, є сувора реальність - наприклад зп у зовсім умовного чувака 600 уе, витрати на життя 300 уе, наскирдовано 15 куе. І тут квартири по "ринковим цінам" по 125 куе.
Нужно делить общее кол-во свободных денег на общее кол-во ликвидных предложений.
Куда хрущи, панельки и прочий шлак не попадает. Кейс чувака с 15 тыс зарплаты ни о чем. 20% населения может владеть 80% недвижимости , кривая распределения крайне неравномерная.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 02 кві, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:00
Жаль покупатели не читают бред хомяка.
А стройки оживились. Грейт шпарят нехило
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:51
BIGor написав:
Жаль що Трібека в Польщі, тут би Вам по 10 тез навели, чому зменшення населення добре для КРЖН.
Трибека не в Польщі. Йому просто соромно дивитись на те як його уроки ніким не засвоєні окрім Реуса. Тому він і не пише тут - не бачить сенсу. Як вода в пісок.
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Додано: Нед 02 кві, 2023 12:56
Как и вы не в Видьне
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:02
Интересно если правилами форума запретить обсуждать Макса квитку и его миграцию в Австрию, какая то тема для обсуждения ещё останется? Ветку давно надо переименовать "за сколько Макс продаст квитку или когда он наконец вернётся "
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vitaliian
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:29
Хомякоид
Чабанчики скоро пойдут по какой цене? 100 аренд или меньше? Кстати аренда на моменте сколько и не много ли конкурентов по дому сейчас тупо сочтут лапу и не из-за цены?
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Додано: Нед 02 кві, 2023 13:35
vitaliian написав:
Интересно если правилами форума запретить обсуждать Макса квитку и его миграцию в Австрию, какая то тема для обсуждения ещё останется? Ветку давно надо переименовать "за сколько Макс продаст квитку или когда он наконец вернётся "
Потому что мир Макса - это мир пирожных, тигровых криветок, фоток на фоне цветущих кустов, утренних зарядок и хорошего настроения! Всем интересно!
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