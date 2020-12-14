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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10868108691087010871
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:32

https://news.finance.ua/ua/budivnyctvo- ... -2009-roku

Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року

Всі хто писав про тиху гавань, пенсійний фонд, вічну цінність, київи Фейслеса та іншу несенітницю сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:00

  BIGor написав:
  vitaliian написав:кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.

Я не про це, є сувора реальність - наприклад зп у зовсім умовного чувака 600 уе, витрати на життя 300 уе, наскирдовано 15 куе. І тут квартири по "ринковим цінам" по 125 куе.

Нужно делить общее кол-во свободных денег на общее кол-во ликвидных предложений. Куда хрущи, панельки и прочий шлак не попадает. Кейс чувака с 15 тыс зарплаты ни о чем. 20% населения может владеть 80% недвижимости , кривая распределения крайне неравномерная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жаль покупатели не читают бред хомяка.
А стройки оживились. Грейт шпарят нехило
beee
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:51

  BIGor написав:Жаль що Трібека в Польщі, тут би Вам по 10 тез навели, чому зменшення населення добре для КРЖН.

Трибека не в Польщі. Йому просто соромно дивитись на те як його уроки ніким не засвоєні окрім Реуса. Тому він і не пише тут - не бачить сенсу. Як вода в пісок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:56

Как и вы не в Видьне
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:02

Интересно если правилами форума запретить обсуждать Макса квитку и его миграцию в Австрию, какая то тема для обсуждения ещё останется? Ветку давно надо переименовать "за сколько Макс продаст квитку или когда он наконец вернётся "
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:29

Хомякоид
Чабанчики скоро пойдут по какой цене? 100 аренд или меньше? Кстати аренда на моменте сколько и не много ли конкурентов по дому сейчас тупо сочтут лапу и не из-за цены?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:35

  vitaliian написав:Интересно если правилами форума запретить обсуждать Макса квитку и его миграцию в Австрию, какая то тема для обсуждения ещё останется? Ветку давно надо переименовать "за сколько Макс продаст квитку или когда он наконец вернётся "
Потому что мир Макса - это мир пирожных, тигровых криветок, фоток на фоне цветущих кустов, утренних зарядок и хорошего настроения! Всем интересно!
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