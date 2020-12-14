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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10868108691087010871
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 11:32

https://news.finance.ua/ua/budivnyctvo- ... -2009-roku

Будівництво житла в Україні обвалилось до рівня кризового 2009 року

Всі хто писав про тиху гавань, пенсійний фонд, вічну цінність, київи Фейслеса та іншу несенітницю сіли в калюжу та пускають звідти бульки :mrgreen:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:00

  BIGor написав:
  vitaliian написав:кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.

Я не про це, є сувора реальність - наприклад зп у зовсім умовного чувака 600 уе, витрати на життя 300 уе, наскирдовано 15 куе. І тут квартири по "ринковим цінам" по 125 куе.

Нужно делить общее кол-во свободных денег на общее кол-во ликвидных предложений. Куда хрущи, панельки и прочий шлак не попадает. Кейс чувака с 15 тыс зарплаты ни о чем. 20% населения может владеть 80% недвижимости , кривая распределения крайне неравномерная.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 02 кві, 2023 12:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жаль покупатели не читают бред хомяка.
А стройки оживились. Грейт шпарят нехило
beee
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:51

  BIGor написав:Жаль що Трібека в Польщі, тут би Вам по 10 тез навели, чому зменшення населення добре для КРЖН.

Трибека не в Польщі. Йому просто соромно дивитись на те як його уроки ніким не засвоєні окрім Реуса. Тому він і не пише тут - не бачить сенсу. Як вода в пісок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:56

Как и вы не в Видьне
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:29

Хомякоид
Чабанчики скоро пойдут по какой цене? 100 аренд или меньше? Кстати аренда на моменте сколько и не много ли конкурентов по дому сейчас тупо сочтут лапу и не из-за цены?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:48

  BIGor написав:
  vitaliian написав:кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.

Я не про це, є сувора реальність - наприклад зп у зовсім умовного чувака 600 уе, витрати на життя 300 уе, наскирдовано 15 куе. І тут квартири по "ринковим цінам" по 125 куе.

А чого цей чувак дивиться на двушку за 125 тис? Хай почне з однушки, чи з вторинки, потім обміняє з доплатою на щось краще. Багато хто так і робить. Але ні- треба скиглить, що в Україні / в Києві на своє житло ніколи-ніколи не назбираєш. Я не вас маю на увазі.
І якісь дуже маленькі зарплати, як для аудиту і начінающего айтішника. Можливо, дуже багато витрачають? Так по одёжке- протягивай ножки.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 13:56

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  BIGor написав:Нагадаю, що в 2019 році було 70 куе. Це по Вашему дешево? На мою думку, падати є куди, може буде мінус 20% від ціни 2019 року.

А чого завтикали амортизацію квартири? Чи ремонт за 4 роки ніяк не зносився? Чи мопи ще не попортили ремонтники квартир? Чи скриті-плінтуса чи що його там не пожовтіло за 4 роки?


Все змішалось люди, коні, бляді, інфляція, амортизація і т.д.

Пісатєлі, в основному, потомушта. Читати ніколи:)))
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  BIGor написав:Я не про це, є сувора реальність - наприклад зп у зовсім умовного чувака 600 уе, витрати на життя 300 уе, наскирдовано 15 куе. І тут квартири по "ринковим цінам" по 125 куе.

"умовних чуваків" з заначкою 15 куо десь на два порядки (тобто разів в 100) більше, ніж "квіточок по 125 куо", і це не ЦА такої нерухомості. Мало того, навіть при падінні ціни такої квіточки до 70 куо, чи й до 50 куо, вона їм все одно не світить, як не світила й попередні років 20. Для них є більш бюджетне житло.
А квіточки по 125 куо за 2к - це для ЦА з доходами дещо більше середнього (реального середнього, а не сферичної цифри держстату). І загалом це не те щоб дуже дорого.
  BIGor написав:До речі, що краще, віддати 50 куе лендлорду за 10 років оренди, чи декілька полтосіків на падінні ціни? Останнім має бути вже не полтосіком, там значно більше.

Декілька полтосіків - це 100-150 куо? Це ви що, натякаєте, що "квіточка за 125 куо" впаде до ціни 0-25 куо?
І навіть умовні "полтосіки" як підуть від падіння ціни (віртуально, бо той хто там живе, своє житло не продаватиме), так і повернуться через певний період. Гроші, віддані лендлорду, не повернуться ніколи.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 14:35

  Wisznia2021 написав:
  BIGor написав:
  vitaliian написав:кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.

Я не про це, є сувора реальність - наприклад зп у зовсім умовного чувака 600 уе, витрати на життя 300 уе, наскирдовано 15 куе. І тут квартири по "ринковим цінам" по 125 куе.

А чого цей чувак дивиться на двушку за 125 тис? Хай почне з однушки, чи з вторинки, потім обміняє з доплатою на щось краще. Багато хто так і робить. Але ні- треба скиглить, що в Україні / в Києві на своє житло ніколи-ніколи не назбираєш. Я не вас маю на увазі.
І якісь дуже маленькі зарплати, як для аудиту і начінающего айтішника. Можливо, дуже багато витрачають? Так по одёжке- протягивай ножки.

Я не про себе писав. Ті 2к квартири в тому ЖК перед війною коштували 140 куе. І нащо тут Ваше хамство і перехід на особистості? З витратами - згоден, за ковід-19 порізали витрати на лендлордів і переїхали на батьківщину. Таким малозаробляючим ІТ-шниками не місце в Києві, тому зараз підшукуємо 2-к в Кракові.
BIGor
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