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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 15:59
Мда, глянул сегодня русановские-печерские цены, уровень примерно 2020 года. Лишь единичные с адекватными дисконтами, и то не факт что не торпеды. А войне конца-краю не видно, как и перспектив. Альтернатива - лтстойные, но натовские городишки вроде кракова
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:04
Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:08
Додано: Нед 02 кві, 2023 16:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)
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