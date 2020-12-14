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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10869108701087110872
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:59

Мда, глянул сегодня русановские-печерские цены, уровень примерно 2020 года. Лишь единичные с адекватными дисконтами, и то не факт что не торпеды. А войне конца-краю не видно, как и перспектив. Альтернатива - лтстойные, но натовские городишки вроде кракова
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:04

Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:08

  fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..

Какие зарплаты на форуме сами знаете...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)
Faceless
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  #<1 ... 10869108701087110872
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