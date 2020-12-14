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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10869108701087110872
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:59

Мда, глянул сегодня русановские-печерские цены, уровень примерно 2020 года. Лишь единичные с адекватными дисконтами, и то не факт что не торпеды. А войне конца-краю не видно, как и перспектив. Альтернатива - лтстойные, но натовские городишки вроде кракова
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:04

Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:08

  fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..

Какие зарплаты на форуме сами знаете...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 16:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:25

  Faceless написав:
fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)

Ну мама или папа рано или поздно им хрущ или панель освободят для того чтоб даму можно было когда угодно привести
Просто не все мамы освободят хрущ в 300х метрах от Бессарабки или Майдана Незалежности...
Хотя в принципе и пул Флуя тоже новострой и с
возможно нормальным(по сравнению с обойками и плиткой 73года в наследной панели) ремонтом. Просто там скажем так не 2К, а 0,5К или скорее даже 0,3К, и локэйшен не для принца по крови и аватару на тиндере
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 17:45

  fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..


Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?
adeges
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 18:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  Faceless написав:Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)

Ну мама или папа рано или поздно им хрущ или панель освободят для того чтоб даму можно было когда угодно привести

На той момент можливо вже й не до дам буде :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 10869108701087110872
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