Додано: Нед 02 кві, 2023 19:43

BIGor написав: Wisznia2021 написав: vitaliian написав: кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку. кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.

А чого цей чувак дивиться на двушку за 125 тис? Хай почне з однушки, чи з вторинки, потім обміняє з доплатою на щось краще. Багато хто так і робить. Але ні- треба скиглить, що в Україні / в Києві на своє житло ніколи-ніколи не назбираєш. Я не вас маю на увазі.

І якісь дуже маленькі зарплати, як для аудиту і начінающего айтішника. Можливо, дуже багато витрачають? Так по одёжке- протягивай ножки. А чого цей чувак дивиться на двушку за 125 тис? Хай почне з однушки, чи з вторинки, потім обміняє з доплатою на щось краще. Багато хто так і робить. Але ні- треба скиглить, що в Україні / в Києві на своє житло ніколи-ніколи не назбираєш. Я не вас маю на увазі.І якісь дуже маленькі зарплати, як для аудиту і начінающего айтішника. Можливо, дуже багато витрачають? Так по одёжке- протягивай ножки.

Я не про себе писав. Ті 2к квартири в тому ЖК перед війною коштували 140 куе. І нащо тут Ваше хамство і перехід на особистості? З витратами - згоден, за ковід-19 порізали витрати на лендлордів і переїхали на батьківщину. Таким малозаробляючим ІТ-шниками не місце в Києві, тому зараз підшукуємо 2-к в Кракові. Я не про себе писав. Ті 2к квартири в тому ЖК перед війною коштували 140 куе. І нащо тут Ваше хамство і перехід на особистості? З витратами - згоден, за ковід-19 порізали витрати на лендлордів і переїхали на батьківщину. Таким малозаробляючим ІТ-шниками не місце в Києві, тому зараз підшукуємо 2-к в Кракові.

1. В чём хамство? 2. У меня не складывался пазл по вам: типа, не первый год бухгалтер/ аудитор, жена тоже работает и пока без детей( вроде, - простите, если что- то не так) и за столько лет не насобирали на двушку. Но когда вы написали, что вы хотите двушку в новострое с ремонтом, Нивки - парк? или что-то в этом духе, не помню- пазл сложился. Это не вы " не могли насобирать", это запросы надо было уменьшить, моё мнение. Но " покорители Киева" они такие!- никаких компромиссов- " пусть придут и попросят"