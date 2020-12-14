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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 15:59
Мда, глянул сегодня русановские-печерские цены, уровень примерно 2020 года. Лишь единичные с адекватными дисконтами, и то не факт что не торпеды. А войне конца-краю не видно, как и перспектив. Альтернатива - лтстойные, но натовские городишки вроде кракова
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fox767676
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Додано: Нед 02 кві, 2023 16:04
Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
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fox767676
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Додано: Нед 02 кві, 2023 16:08
fox767676 написав:
Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Какие зарплаты на форуме сами знаете...
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vitaliian
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Додано: Нед 02 кві, 2023 16:17
fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)
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Faceless
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:25
Faceless написав:
fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)
Ну мама или папа рано или поздно им хрущ или панель освободят для того чтоб даму можно было когда угодно привести
Просто не все мамы освободят хрущ в 300х метрах от Бессарабки или Майдана Незалежности...
Хотя в принципе и пул Флуя тоже новострой и с
возможно нормальным(по сравнению с обойками и плиткой 73года в наследной панели) ремонтом. Просто там скажем так не 2К, а 0,5К или скорее даже 0,3К, и локэйшен не для принца по крови и аватару на тиндере
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барабашов
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Додано: Нед 02 кві, 2023 17:45
fox767676 написав:
Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?
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adeges
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Додано: Нед 02 кві, 2023 18:49
барабашов написав: Faceless написав:
Більшість ще стільки ж буде копити, точніше чекати, поки ринок впаде до їх ніг (до розміру заначки)
Ну мама или папа рано или поздно им хрущ или панель освободят для того чтоб даму можно было когда угодно привести
На той момент можливо вже й не до дам буде
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Faceless
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Додано: Нед 02 кві, 2023 19:43
BIGor написав: Wisznia2021 написав: vitaliian написав:
кто то будет всю жизнь без квартиры в надежде что за него этот вопрос рынок порешает, я не имею в виду лично вас, если что. Таких кто то миллионы. У меня есть приятель который с 2008 планирует покупку квартиры, до этого жил у разных жён, сейчас с мамой живёт. И каждый раз одно и тоже "смотрю, но нет нормальных вариантов", ага с 2008 года ни одного варианта. Главное верить, что рынок вот-вот подстроится под его хотелку.
А чого цей чувак дивиться на двушку за 125 тис? Хай почне з однушки, чи з вторинки, потім обміняє з доплатою на щось краще. Багато хто так і робить. Але ні- треба скиглить, що в Україні / в Києві на своє житло ніколи-ніколи не назбираєш. Я не вас маю на увазі.
І якісь дуже маленькі зарплати, як для аудиту і начінающего айтішника. Можливо, дуже багато витрачають? Так по одёжке- протягивай ножки.
Я не про себе писав. Ті 2к квартири в тому ЖК перед війною коштували 140 куе. І нащо тут Ваше хамство і перехід на особистості? З витратами - згоден, за ковід-19 порізали витрати на лендлордів і переїхали на батьківщину. Таким малозаробляючим ІТ-шниками не місце в Києві, тому зараз підшукуємо 2-к в Кракові.
1. В чём хамство? 2. У меня не складывался пазл по вам: типа, не первый год бухгалтер/ аудитор, жена тоже работает и пока без детей( вроде, - простите, если что- то не так) и за столько лет не насобирали на двушку. Но когда вы написали, что вы хотите двушку в новострое с ремонтом, Нивки - парк? или что-то в этом духе, не помню- пазл сложился. Это не вы " не могли насобирать", это запросы надо было уменьшить, моё мнение. Но " покорители Киева" они такие!- никаких компромиссов- " пусть придут и попросят"
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Додано: Нед 02 кві, 2023 20:15
adeges написав: fox767676 написав:
Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?
Но вы тоже не в жопе Троещины в годы молодые за эквивалент порядка тысячи средних зарплат в стране(тогда она гривен 300-400 была) собирались квартирку купить?
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барабашов
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Додано: Нед 02 кві, 2023 20:19
барабашов написав: adeges написав: fox767676 написав:
Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?
Но вы тоже не в жопе Троещины в годы молодые за эквивалент порядка тысячи средних зарплат в стране(тогда она гривен 300-400 была) собирались квартирку купить?
Троещина - намного лучше многих других районов. Не надо так.
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