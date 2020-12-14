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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 20:28
Investor_K написав:
Троещина - намного лучше многих других районов. Не надо так.
чем южная борщаговка 100%
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vitaliian
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Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim