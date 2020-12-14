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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10870108711087210873
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:28

  Investor_K написав:Троещина - намного лучше многих других районов. Не надо так.
чем южная борщаговка 100%
vitaliian
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