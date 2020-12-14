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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 02 кві, 2023 20:28
Investor_K написав:
Троещина - намного лучше многих других районов. Не надо так.
чем южная борщаговка 100%
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Додано: Нед 02 кві, 2023 21:47
Wisznia2021 написав:
1. В чём хамство? 2. У меня не складывался пазл по вам: типа, не первый год бухгалтер/ аудитор, жена тоже работает и пока без детей( вроде, - простите, если что- то не так) и за столько лет не насобирали на двушку. Но когда вы написали, что вы хотите двушку в новострое с ремонтом, Нивки - парк? или что-то в этом духе, не помню- пазл сложился. Это не вы " не могли насобирать", это запросы надо было уменьшить, моё мнение. Но " покорители Киева" они такие!- никаких компромиссов- " пусть придут и попросят"
Який смисл написаного вами? Просто набір слів і домислів.
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