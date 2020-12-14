Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Wisznia2021 написав:1. В чём хамство? 2. У меня не складывался пазл по вам: типа, не первый год бухгалтер/ аудитор, жена тоже работает и пока без детей( вроде, - простите, если что- то не так) и за столько лет не насобирали на двушку. Но когда вы написали, что вы хотите двушку в новострое с ремонтом, Нивки - парк? или что-то в этом духе, не помню- пазл сложился. Это не вы " не могли насобирать", это запросы надо было уменьшить, моё мнение. Но " покорители Киева" они такие!- никаких компромиссов- " пусть придут и попросят"
Який смисл написаного вами? Просто набір слів і домислів.
Стартують від 20 тисяч доларів: українцям показали, як змінилися ціни на квартири у Києві
Українцям показали, як змінилися ціни на квартири та яке житло можна купити від 20 тисяч доларів. Так, ринок нерухомості у Києві стабілізувався. Станом на квітень 2023 року, попит і пропозиція нарешті врівноважилися, хоча й не досягли довоєнних показників. Цінник на квадратні метри в середньому на 20% нижчий, ніж до війни.
При цьому ріелтори наголосили, що порівняно з довоєнним періодом ціни на житло комфорт-класу в столиці знизилися на 10-15%, а в дорогому сегменті - до 30%.
До того ж на сьогоднішній день пропозицій на ринку побільшало. Вартість нерухомості помітно відрізняється залежно від району. Зокрема цінник на однокімнатні квартири приблизно однакових параметрів коливається від 40 тисяч доларів до 70 тисяч доларів. Наприклад, за 20 тисяч доларів можна придбати бюджетне житло. А саме малометражну однокімнатну квартиру у столиці площею 17-22,5 кв. м, без ремонту.
Вартістю до 50 тис. доларів можна купити двокімнатну квартиру не в центрі, але недалеко від метро, або однокімнатну квартиру в одному з центральних новобудов. Слід зазначити, що до війни ця ж нерухомість коштувала б як мінімум удвічі дорожче. Однак, це буде квартира без ремонту.
Для того, щоб купити однокімнатну квартиру у Києві з мінімальним ремонтом, потрібно мати на руках щонайменше 32 тис. доларів.
fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?
Ну я же не про 2005-2010, и не про молные мопы. У меня лектор по инвестициями в нулевых рассказывал что начинал с залоговой гостинки, апгрейдил ее, докладывал, менял на следуюшее жилье, и где-то через 3-4 итерации пришел к жилью своей мечты.С таким подходом можно и тогда было прийти к искомому варианту, а после и подавно
reus написав: При цьому ріелтори наголосили, що порівняно з довоєнним періодом ціни на житло комфорт-класу в столиці знизилися на 10-15%, а в дорогому сегменті - до 30%.
Это фигня, если учесть какая инвест-ракета была в 2021, и какие совсем не инвест ракеты в 2022. Я немного выпал из процессов и не понимаю причин такого малого падения, но наверное перепечатали баксов и в ЕС цены вообще растут.
fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..
Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?
Ну я же не про 2005-2010, и не про молные мопы. У меня лектор по инвестициями в нулевых рассказывал что начинал с залоговой гостинки, апгрейдил ее, докладывал, менял на следуюшее жилье, и где-то через 3-4 итерации пришел к жилью своей мечты.С таким подходом можно и тогда было прийти к искомому варианту, а после и подавно
80% покупателей недвижимости по данным интернетов это люди 25-45 лет. Сейчас подрастающему поколению стартануть легче, его количественно будет меньше на 40% - с каждым днем потенциальный спрос на недвижимость снижается в силу демографических реалий 90-х.
reus написав: При цьому ріелтори наголосили, що порівняно з довоєнним періодом ціни на житло комфорт-класу в столиці знизилися на 10-15%, а в дорогому сегменті - до 30%.
Это фигня, если учесть какая инвест-ракета была в 2021, и какие совсем не инвест ракеты в 2022. Я немного выпал из процессов и не понимаю причин такого малого падения, но наверное перепечатали баксов и в ЕС цены вообще растут.