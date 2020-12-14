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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10870108711087210873
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 20:28

  Investor_K написав:Троещина - намного лучше многих других районов. Не надо так.
чем южная борщаговка 100%
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 21:47

  Wisznia2021 написав:1. В чём хамство? 2. У меня не складывался пазл по вам: типа, не первый год бухгалтер/ аудитор, жена тоже работает и пока без детей( вроде, - простите, если что- то не так) и за столько лет не насобирали на двушку. Но когда вы написали, что вы хотите двушку в новострое с ремонтом, Нивки - парк? или что-то в этом духе, не помню- пазл сложился. Это не вы " не могли насобирать", это запросы надо было уменьшить, моё мнение. Но " покорители Киева" они такие!- никаких компромиссов- " пусть придут и попросят"

Який смисл написаного вами? Просто набір слів і домислів.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 23:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Стартують від 20 тисяч доларів: українцям показали, як змінилися ціни на квартири у Києві

Українцям показали, як змінилися ціни на квартири та яке житло можна купити від 20 тисяч доларів.
Так, ринок нерухомості у Києві стабілізувався. Станом на квітень 2023 року, попит і пропозиція нарешті врівноважилися, хоча й не досягли довоєнних показників. Цінник на квадратні метри в середньому на 20% нижчий, ніж до війни.

При цьому ріелтори наголосили, що порівняно з довоєнним періодом ціни на житло комфорт-класу в столиці знизилися на 10-15%, а в дорогому сегменті - до 30%.

До того ж на сьогоднішній день пропозицій на ринку побільшало. Вартість нерухомості помітно відрізняється залежно від району. Зокрема цінник на однокімнатні квартири приблизно однакових параметрів коливається від 40 тисяч доларів до 70 тисяч доларів.
Наприклад, за 20 тисяч доларів можна придбати бюджетне житло. А саме малометражну однокімнатну квартиру у столиці площею 17-22,5 кв. м, без ремонту.

Вартістю до 50 тис. доларів можна купити двокімнатну квартиру не в центрі, але недалеко від метро, ​​або однокімнатну квартиру в одному з центральних новобудов. Слід зазначити, що до війни ця ж нерухомість коштувала б як мінімум удвічі дорожче. Однак, це буде квартира без ремонту.

Для того, щоб купити однокімнатну квартиру у Києві з мінімальним ремонтом, потрібно мати на руках щонайменше 32 тис. доларів.

https://hvylya.net/uk/news/270185-start ... ry-v-kieve

-30% вже не поодинокі випадки в дорогому сегменті.
Можливо, я поквапився з покупкою.
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 23:30

  adeges написав:
  fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..


Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?


Ну я же не про 2005-2010, и не про молные мопы. У меня лектор по инвестициями в нулевых рассказывал что начинал с залоговой гостинки, апгрейдил ее, докладывал, менял на следуюшее жилье, и где-то через 3-4 итерации пришел к жилью своей мечты.С таким подходом можно и тогда было прийти к искомому варианту, а после и подавно
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 23:35

  reus написав:
При цьому ріелтори наголосили, що порівняно з довоєнним періодом ціни на житло комфорт-класу в столиці знизилися на 10-15%, а в дорогому сегменті - до 30%.



Это фигня, если учесть какая инвест-ракета была в 2021, и какие совсем не инвест ракеты в 2022. Я немного выпал из процессов и не понимаю причин такого малого падения, но наверное перепечатали баксов и в ЕС цены вообще растут.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 23:55

  fox767676 написав:
  adeges написав:
  fox767676 написав:Ну тут матерые финансисты собрались, по 15 лет на форуме и все на первые квартиру копят, копят..


Я полагаю, что право голоса на форуме имеют только матерые прокуроры и судьи, которые на первую квартиру заработали в первые полгода работы, верно?


Ну я же не про 2005-2010, и не про молные мопы. У меня лектор по инвестициями в нулевых рассказывал что начинал с залоговой гостинки, апгрейдил ее, докладывал, менял на следуюшее жилье, и где-то через 3-4 итерации пришел к жилью своей мечты.С таким подходом можно и тогда было прийти к искомому варианту, а после и подавно

80% покупателей недвижимости по данным интернетов это люди 25-45 лет.
Сейчас подрастающему поколению стартануть легче, его количественно будет меньше на 40% - с каждым днем потенциальный спрос на недвижимость снижается в силу демографических реалий 90-х.
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Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 23:56

  fox767676 написав:
  reus написав:
При цьому ріелтори наголосили, що порівняно з довоєнним періодом ціни на житло комфорт-класу в столиці знизилися на 10-15%, а в дорогому сегменті - до 30%.



Это фигня, если учесть какая инвест-ракета была в 2021, и какие совсем не инвест ракеты в 2022. Я немного выпал из процессов и не понимаю причин такого малого падения, но наверное перепечатали баксов и в ЕС цены вообще растут.

Гривна крепка как никогда + комуналка фактически в 2-4 раза дешевле, чем должна быть (на несколько лет отстала от инфляции)
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 00:31

  reus написав:Стартують від 20 тисяч доларів: українцям показали, як змінилися ціни на квартири у Києві

Українцям показали, як змінилися ціни на квартири та яке житло можна купити від 20 тисяч доларів.
Так, ринок нерухомості у Києві стабілізувався. Станом на квітень 2023 року, попит і пропозиція нарешті врівноважилися, хоча й не досягли довоєнних показників. Цінник на квадратні метри в середньому на 20% нижчий, ніж до війни.

При цьому ріелтори наголосили, що порівняно з довоєнним періодом ціни на житло комфорт-класу в столиці знизилися на 10-15%, а в дорогому сегменті - до 30%.

До того ж на сьогоднішній день пропозицій на ринку побільшало. Вартість нерухомості помітно відрізняється залежно від району. Зокрема цінник на однокімнатні квартири приблизно однакових параметрів коливається від 40 тисяч доларів до 70 тисяч доларів.
Наприклад, за 20 тисяч доларів можна придбати бюджетне житло. А саме малометражну однокімнатну квартиру у столиці площею 17-22,5 кв. м, без ремонту.

Вартістю до 50 тис. доларів можна купити двокімнатну квартиру не в центрі, але недалеко від метро, ​​або однокімнатну квартиру в одному з центральних новобудов. Слід зазначити, що до війни ця ж нерухомість коштувала б як мінімум удвічі дорожче. Однак, це буде квартира без ремонту.

Для того, щоб купити однокімнатну квартиру у Києві з мінімальним ремонтом, потрібно мати на руках щонайменше 32 тис. доларів.

https://hvylya.net/uk/news/270185-start ... ry-v-kieve

-30% вже не поодинокі випадки в дорогому сегменті.
Можливо, я поквапився з покупкою.

После фразы "попит і пропозиція нарешті врівноважилися" искренне посмеялся.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 00:38

  Zebra написав:
  fox767676 написав:
Ну я же не про 2005-2010, и не про молные мопы. У меня лектор по инвестициями в нулевых рассказывал что начинал с залоговой гостинки, апгрейдил ее, докладывал, менял на следуюшее жилье, и где-то через 3-4 итерации пришел к жилью своей мечты.С таким подходом можно и тогда было прийти к искомому варианту, а после и подавно

80% покупателей недвижимости по данным интернетов это люди 25-45 лет.
Сейчас подрастающему поколению стартануть легче, его количественно будет меньше на 40% - с каждым днем потенциальный спрос на недвижимость снижается в силу демографических реалий 90-х.
Зображення

О! Узнаю довоенный график.
На его версии начала 2023 года в талии он крепко исхудал. К сожалению, почему-то не получается добавить сюда его изображение со смартфона.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 00:52

Хорошая новость

После войны к переписи населения планируют привлечь Эппл.
https://www.rbc.ua/ukr/news/kompaniyu-a ... 67107.html
Последний раз я так радовался аккурат после того как Омелян заявил, что скоро в Украине будет свой гиперлуп.
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