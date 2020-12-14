Wisznia2021 написав:

1. В чём хамство? 2. У меня не складывался пазл по вам: типа, не первый год бухгалтер/ аудитор, жена тоже работает и пока без детей( вроде, - простите, если что- то не так) и за столько лет не насобирали на двушку. Но когда вы написали, что вы хотите двушку в новострое с ремонтом, Нивки - парк? или что-то в этом духе, не помню- пазл сложился. Это не вы " не могли насобирать", это запросы надо было уменьшить, моё мнение. Но " покорители Киева" они такие!- никаких компромиссов- " пусть придут и попросят"