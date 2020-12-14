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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10871108721087310874
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:56

  baraka написав:от Монина

10 фактов из меморандума МВФ

1) повышение налогов сразу после окончания войны. НДС с 20 до 24%, НДФЛ с 18 примерно до 25% ЕСв с 22 до 25%, акцизы с 2.7% ВВП до 4.2% ВВП (в 1.5 раза с индексацией каждый год)
2) война судя по всему до 2-й половины 2024 года судя по размеру военных расходов в 2024 году.
3) 10 млрд долларов прямых инвестиций ежегодно с 2026 по 2023 год - все на что может рассчитывать Украина. В 2025-м только 4 млпд... Это 75 млрд долларов за 10 лет. Причем это на все и на восстановление Украины и на частные бизнес инвестиции в Украину за 8 лет. И это только при прямых оцененных потерях оцененных в 141 млрд долларов при общих потерях в 411 млрд долларов за 1 год войны ...
4) Основа будущего роста Повышение качества государственного управления... Не бизнес не инновации не льготы ... А Государство. Сразу же проводится ассоциация с СССР. Собственно воссозданием СССР в новой обёртке и под управлением внешним это все и организовывается
5) судя по данным экспорта импорта МВФ видит ВВП Украины около 280 млрд долларов через 10 лет с курсом гривны расчетным около 63 гривна/доллар
6) Гос долг Украины вырастет за 10 лет со 112 млрд долларов на начало 2023 года до 215 млрд долларов и составит 77.8% ВВП. Вообщем в 2 раза
7) Прощай планы по энергетической независимости. Зелёная повестка и каждый год импорт газа на 4.9 млрд долларов. И это при том что Украина уже 2 года как не закупала газ. Хочется спросить только. Интересно это будет российский газ или чей?
8) товарное сальдо по экспорту импорту товаров в размере -30-35 млрд долларов каждый год вплоть до 2033 год без тенденции к уменьшению. Курс планируют удерживать и минимизировать девальвацию через превышение экспорта услуг над импортом и внешними инвестициями + кредитами в долг
9) Воврат к старым политикам Плавающий курс инфляционное таргетирование. По ставке пока не прочитал но логично в такой конструкции держать 25% до 2033 года с таким прогнозом торгового баланса ..
10) конечно же увеличение регуляций. Как путь в ЕС. Рецепты как в ЕС мы уже увидели. Думаю увидим ещё много бюрократических правил. Ведь Украинцы достойны быть в ЕС... Вот только зарплат как в ЕС в Украине с такими планами точно не будет.

В целом это планы по превращению Украины в серую зону Украина, где нет стимулов для частных инвестиций, где нет места новым рабочим местам, медленное восстановление с наращиванием долгов ... Так что не удивлюсь что реализация этого плана приведет к населению Украины в 25 млн человек к 2033 году.



Что то все очень грустно.
С такими раскладами риста точно не будет.
Квиточку одного персонажа жалко.
Предложения Реуса в 150 тіс. будет казаться невиданно щедрім и отказавщийся будет плакать крокодильими слезами :mrgreen:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:58

  Хомякоид написав: Предложения Реуса в 150 тіс. будет казаться невиданно щедрім и отказавщийся будет плакать крокодильими слезами :mrgreen:


страшна ?
реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет

:mrgreen:

а через год официальная рецессия...
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:03

даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 11:07

  baraka написав:
  Хомякоид написав: Предложения Реуса в 150 тіс. будет казаться невиданно щедрім и отказавщийся будет плакать крокодильими слезами :mrgreen:


страшна ?
реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет

:mrgreen:

а через год официальная рецессия...


Мировая имееться в виду ?
Все плохо.

В Винницкой области полно бесплатніх домов, поеду заведу пасеку и курей.
Чебані прийдеться забить досками :mrgreen:
Хомякоид
 
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