да, вот эта картинка
после того, как разница между 10-летними и 2-летними трежаками в США возвращается в положительную зону - вскоре начинается п-ц.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:24
да, вот эта картинка
после того, как разница между 10-летними и 2-летними трежаками в США возвращается в положительную зону - вскоре начинается п-ц.
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:30
Что то по графику глубоко копнули, глубжке чем в 2008 и в предідущих кризисах.
Когда старт кризиса ? Осень ?
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:46
я хз, выборы ж в США, имхо, будут пытаться дотянуть до осени 2024, а дальше хоть потоп
Додано: Пон 03 кві, 2023 12:48
А до чого веде автор цього нагнітання?
Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?
Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?
Війна це дуже погано, дядя Сем не перший раз одружений і чітко моделює ситуацію в будь якому замєсі, головне ВИДІЛИТИ в цьому всьому, що МВФ розрахував підтримку нам на 10 років, реалістично оцінює ситуацію і готовий нас підтримати не словами, а валютою, як правило прогнози МВФ це дуже песимістичні сценарії, по факту ми зростали і вилазили з криз набагато краще і скоріше, головне щоб закінчились бойові дії і ми вийшли на кордони 91-го року.
Але головний для мене фактор цін ринка нерухомості це доходи які дуже сильно впали, а також втрата нашого населення по різним причинам, кому треба буде нерухомість, якщо немає кому в ній ЖИТИ?
Тому цінам все одно вниз, при гіперінфляції було б все набагато скоріше і глибше, але так падіння буде більш повільним, але перспективи всім зрозумілі.
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:03
автор этого нагнетания показывает, что хоть мы и выиграем - мы не станем субъектными. МВФ и другие институции/страны будут втюхивать нам свои хотелки, потому что у нас нет своего плана, нет своей стратегии. Мы не можем сказать "нет, мы будем действовать по своему плану".
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