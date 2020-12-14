Додано: Пон 03 кві, 2023 12:48

baraka написав: даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть

А до чого веде автор цього нагнітання?Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?Війна це дуже погано, дядя Сем не перший раз одружений і чітко моделює ситуацію в будь якому замєсі, головне ВИДІЛИТИ в цьому всьому, що МВФ розрахував підтримку нам на 10 років, реалістично оцінює ситуацію і готовий нас підтримати не словами, а валютою, як правило прогнози МВФ це дуже песимістичні сценарії, по факту ми зростали і вилазили з криз набагато краще і скоріше, головне щоб закінчились бойові дії і ми вийшли на кордони 91-го року.Але головний для мене фактор цін ринка нерухомості це доходи які дуже сильно впали, а також втрата нашого населення по різним причинам, кому треба буде нерухомість, якщо немає кому в ній ЖИТИ?Тому цінам все одно вниз, при гіперінфляції було б все набагато скоріше і глибше, але так падіння буде більш повільним, але перспективи всім зрозумілі.