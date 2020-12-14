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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10872108731087410875
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:24

  Хомякоид написав: Мировая имееться в виду ?
Все плохо.


да, вот эта картинка

https://redot.com/blog/content/images/s ... 70323.webp

после того, как разница между 10-летними и 2-летними трежаками в США возвращается в положительную зону - вскоре начинается п-ц.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:30

  baraka написав:
  Хомякоид написав: Мировая имееться в виду ?
Все плохо.


да, вот эта картинка

https://redot.com/blog/content/images/s ... 70323.webp

после того, как разница между 10-летними и 2-летними трежаками в США возвращается в положительную зону - вскоре начинается п-ц.


Что то по графику глубоко копнули, глубжке чем в 2008 и в предідущих кризисах.
Когда старт кризиса ? Осень ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:46

  Хомякоид написав:
  baraka написав:
  Хомякоид написав: Мировая имееться в виду ?
Все плохо.


да, вот эта картинка

https://redot.com/blog/content/images/s ... 70323.webp

после того, как разница между 10-летними и 2-летними трежаками в США возвращается в положительную зону - вскоре начинается п-ц.


Что то по графику глубоко копнули, глубжке чем в 2008 и в предідущих кризисах.
Когда старт кризиса ? Осень ?


я хз, выборы ж в США, имхо, будут пытаться дотянуть до осени 2024, а дальше хоть потоп :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 12:48

  baraka написав:даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть

А до чого веде автор цього нагнітання?
Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?
Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?

Війна це дуже погано, дядя Сем не перший раз одружений і чітко моделює ситуацію в будь якому замєсі, головне ВИДІЛИТИ в цьому всьому, що МВФ розрахував підтримку нам на 10 років, реалістично оцінює ситуацію і готовий нас підтримати не словами, а валютою, як правило прогнози МВФ це дуже песимістичні сценарії, по факту ми зростали і вилазили з криз набагато краще і скоріше, головне щоб закінчились бойові дії і ми вийшли на кордони 91-го року.

Але головний для мене фактор цін ринка нерухомості це доходи які дуже сильно впали, а також втрата нашого населення по різним причинам, кому треба буде нерухомість, якщо немає кому в ній ЖИТИ?
Тому цінам все одно вниз, при гіперінфляції було б все набагато скоріше і глибше, але так падіння буде більш повільним, але перспективи всім зрозумілі.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:03

  somilitark написав:
  baraka написав:даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть

А до чого веде автор цього нагнітання?
Що треба радісно здатися і буде краще жити в бензоколонці і вона всім зробить Бучу?
Автор явно переплутав причини і наслідки, причина всьому війна і МВФ лише констатує факти сра в економіці, кредитори не дали нам рухнути, чи ще краще буде повернутися в 90-ті і працювати на долар в день?


автор этого нагнетания показывает, что хоть мы и выиграем - мы не станем субъектными. МВФ и другие институции/страны будут втюхивать нам свои хотелки, потому что у нас нет своего плана, нет своей стратегии. Мы не можем сказать "нет, мы будем действовать по своему плану".
baraka
 
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