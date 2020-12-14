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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10872108731087410875
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет

На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.
reus
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 13:20

  reus написав:
  baraka написав:реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет

На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.


возможно, сможете продать +20% от цены покупки

если нравится и ваше, то всё ок, вопросов нет, вы сделали хороший и главное - осознанный выбор, причём выторговали серьёзную скидку, и пошли против толпы (а это важно)

PS: имхо, если у нас будут успехи на фронте (а должны быть) - будет временный эмоциональный подъём где-то до зимы (а значит приоткроется и окно возможностей для продаванов)
Востаннє редагувалось baraka в Пон 03 кві, 2023 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 14:33

  reus написав:
  baraka написав:реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет

На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.

О, Реус начал топить за #днопройдено И как резво: сразу +20%. А потом кто-то над прогнозом Респекта смеется: +NN% на следующий день после окончания войны.
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