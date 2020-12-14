На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:20
возможно, сможете продать +20% от цены покупки
если нравится и ваше, то всё ок, вопросов нет, вы сделали хороший и главное - осознанный выбор, причём выторговали серьёзную скидку, и пошли против толпы (а это важно)
PS: имхо, если у нас будут успехи на фронте (а должны быть) - будет временный эмоциональный подъём где-то до зимы (а значит приоткроется и окно возможностей для продаванов)
Востаннє редагувалось baraka в Пон 03 кві, 2023 14:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 03 кві, 2023 14:33
О, Реус начал топить за #днопройдено И как резво: сразу +20%. А потом кто-то над прогнозом Респекта смеется: +NN% на следующий день после окончания войны.
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