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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 кві, 2023 13:11
baraka написав:
реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет
На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 13:20
возможно
reus написав:
На сейчас я могу продать +20% от цены покупки
baraka написав:
реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет
, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.
, сможете продать +20% от цены покупки
если нравится и ваше, то всё ок, вопросов нет, вы сделали хороший и главное - осознанный выбор, причём выторговали серьёзную скидку, и пошли против толпы (а это важно)
PS: имхо, если у нас будут успехи на фронте (а должны быть) - будет временный эмоциональный подъём где-то до зимы (а значит приоткроется и окно возможностей для продаванов)
Востаннє редагувалось baraka
в Пон 03 кві, 2023 14:48, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 14:33
reus написав: baraka написав:
реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет
На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.
О, Реус начал топить за #днопройдено И как резво: сразу +20%. А потом кто-то над прогнозом Респекта смеется: +NN% на следующий день после окончания войны.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:46
airmax78 написав: reus написав: baraka написав:
реус ещё может попытаться успеть продать
может не много потеряет
На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.
О, Реус начал топить за #днопройдено И как резво: сразу +20%. А потом кто-то над прогнозом Респекта смеется: +NN% на следующий день после окончания войны.
Сейчас скидки на этот сегмент -25% -30% Я купил ниже на 20%,(-45%) Поэтому на сегодня я могу заработать +20%, но это не значит, что завтра останется такая же ситуация. Тренд вниз так и остался, просто не так быстро мы увидим -45%
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:26
baraka написав:
вношу рац предложение
Faceless написав: baraka написав:
даже модерам страшно стало, принялись усиленно тереть
не терли, а перенесли
наверно не помешало как-то бы
указывать куда перенесено (и линку ставить)
тогда народ не путался бы
рационализаторам прежде чем писать на ветке мееедленннно шевеля губами читать название ветки...
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Додано: Пон 03 кві, 2023 16:32
reus написав:
Сейчас скидки на этот сегмент -25% -30% Я купил ниже на 20%,(-45%) Поэтому на сегодня я могу заработать +20%
гипотетически)
налоги при продаже посчитали?
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Додано: Пон 03 кві, 2023 17:07
Реус, законченный растишка, еще и + умудряется собирать с обвалистов.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:06
Прохожий написав: reus написав:
Сейчас скидки на этот сегмент -25% -30% Я купил ниже на 20%,(-45%) Поэтому на сегодня я могу заработать +20%
гипотетически)
налоги при продаже посчитали?
7,5% налоги продавца. т.е. теоретически 12,5% прибыль.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 18:08
airmax78 написав:
Реус, законченный растишка, еще и + умудряется собирать с обвалистов.
Я заинтересован в нашей победе и росте. Победа будет, а рост в ближайшее годы вряд ли.
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