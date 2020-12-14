Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
baraka написав:реус ещё может попытаться успеть продать может не много потеряет
На сейчас я могу продать +20% от цены покупки, но не хочу, т.к. квартира мне нравиться.
О, Реус начал топить за #днопройдено И как резво: сразу +20%. А потом кто-то над прогнозом Респекта смеется: +NN% на следующий день после окончания войны.
Сейчас скидки на этот сегмент -25% -30% Я купил ниже на 20%,(-45%) Поэтому на сегодня я могу заработать +20%, но это не значит, что завтра останется такая же ситуация. Тренд вниз так и остался, просто не так быстро мы увидим -45%
BIGor написав:Купівля чи продаж квартири - це не за батоном сходити. Такі речі часто купляються раз на 2-3 покоління. Я дешевих цін взагалі не бачу. До війни в 2021 році 2-к в Нивки Парк коштувала 140 куе, зараз продають такі квартири по 135-125 куе (типу такого варіанту https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... Rwtzx.html). Не знаю, яка черга буде за такими квартирами, якщо навіть до війни це був дуже великий оверпрайс Знаю, бо слідкував, і в жирному 2019 році така квартира коштувала 70 куе. Можливо лендлорди-продавці проїдуть з закордону, знімуть їх з продажу і будуть самі там жити. Тільки такий варіант.
По ссылке 2ком 70 м2. И в 2019м с таким ремонтом и наполнением 70 куе, т.е. по 1куе за квадрат ? Сильно сомнительно, там себестоимость заметно выше.