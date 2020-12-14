|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 03 кві, 2023 19:41
О мля , кто то готов ответить деньгами за свои прогнозы?
А так это всё пуки в лужу, предсказателей/икспердов
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2755
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 592 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1205
|5268439
|
|
|23608
|15954673
|
|
|3
|5431
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim