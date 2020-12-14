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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10979109801098110982
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 09:55

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

скоро на форуме останится один Ейрмакс, и будет сам себе рассказывать про вечное дорожай :mrgreen:
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:01

  Феодал написав:скоро на форуме останится один Ейрмакс, и будет сам себе рассказывать про вечное дорожай :mrgreen:

а франт? без него тоже ветки нет.
  Bolt написав:Может и вернулись цены, но бакс уже нынче не тот, что 21 году.
что с ним произошло за 2 года?!
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:09

  vitaliian написав:
  Феодал написав:скоро на форуме останится один Ейрмакс, и будет сам себе рассказывать про вечное дорожай :mrgreen:

а франт? без него тоже ветки нет.
  Bolt написав:Может и вернулись цены, но бакс уже нынче не тот, что 21 году.
что с ним произошло за 2 года?!

Инфляция процентов 30...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:16

Неймовірно, але факт!©))

  Bolt написав:Инфляция процентов 30...
Цікаво виходить, що нам і виплати порізали на 70% і інфляція 30...
Лєпотааааааа!© :mrgreen:

"Вийшли в нуль"!© :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:20

  Успіх написав:
  Bolt написав:Инфляция процентов 30...
Цікаво виходить, що нам і виплати порізали на 70% і інфляція 30...
Лєпотааааааа!© :mrgreen:

"Вийшли в нуль"!© :mrgreen:

Вам то хоть порізали, а я тут взагалі, навіть ту оренду на срані 500 грн не можу підняти, щоб орендар не втік. Останній хрін без солі доїдаю, а ще в Албанію тре за, щось їхати... 😟
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:37

  Bolt написав:щоб орендар не втік.
а вы его привяжите
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 10:39

Ласкаво просимо! ;)

  Bolt написав:Останній хрін без солі доїдаю,
Так ходіть сюди - на наш "жирок"😉😁
Або зразу просіться в піхоту(не відмовлять) - то будете мати 120К+ в місяць!!!
Тільки подумайте, який це жир!!!😉😁
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  #<1 ... 10979109801098110982
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