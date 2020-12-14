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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 чер, 2023 09:55
скоро на форуме останится один Ейрмакс, и будет сам себе рассказывать про вечное дорожай
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Феодал
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:01
Феодал написав:
скоро на форуме останится один Ейрмакс, и будет сам себе рассказывать про вечное дорожай
а франт? без него тоже ветки нет.
Bolt написав:
Может и вернулись цены, но бакс уже нынче не тот, что 21 году.
что с ним произошло за 2 года?!
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vitaliian
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:09
vitaliian написав: Феодал написав:
скоро на форуме останится один Ейрмакс, и будет сам себе рассказывать про вечное дорожай
а франт? без него тоже ветки нет.
Bolt написав:
Может и вернулись цены, но бакс уже нынче не тот, что 21 году.
что с ним произошло за 2 года?!
Инфляция процентов 30...
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Bolt
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:16
Bolt написав:
Инфляция процентов 30...
Цікаво виходить, що нам і виплати порізали на 70% і інфляція 30...
Лєпотааааааа!©
"Вийшли в нуль"!©
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:20
Успіх написав: Bolt написав:
Инфляция процентов 30...
Цікаво виходить, що нам і виплати порізали на 70% і інфляція 30...
Лєпотааааааа!©
"Вийшли в нуль"!©
Вам то хоть порізали, а я тут взагалі, навіть ту оренду на срані 500 грн не можу підняти, щоб орендар не втік. Останній хрін без солі доїдаю, а ще в Албанію тре за, щось їхати... 😟
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Bolt
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:37
Bolt написав:
щоб орендар не втік.
а вы его привяжите
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vitaliian
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Додано: Суб 03 чер, 2023 10:39
Bolt написав:
Останній хрін без солі доїдаю,
Так ходіть сюди - на наш "жирок"😉😁
Або зразу просіться в піхоту(не відмовлять) - то будете мати 120К+ в місяць!!!
Тільки подумайте, який це жир!!!😉😁
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