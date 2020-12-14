Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Вы сами же предложили мне перечислить какие американские товары к нам поступают. Как бы намекая, что практически ни какие.
может быть, из этого следует, что американская инфляция доллара нам по барабану?) я не настаиваю, как вариант... цена м2 в нью Йорке ни киевскую не влияет, от слова совсем. А американские битки наоборот снижают стоимость общего б/у автохлама, укрепляя "украинский доллар". я помню времена когда поношенная и гнилая (они все гнилые) вектра А стоила 6 кило баксов а хрущ в Киеве 15-18. Шо та вектра А сейчас стоит? ведро картошки. .
Bolt написав:На 30 американської, згори, ще 30 української.
Bolt написав:По сравнению с доковидными временами на него можна купить на 30% меньше товара, в том числе и у нас, то соответственно Инфляция доллара составила 30% не только в Америке.
я не возражаю, только омерика тут не причём. нбу печатает деньги, цены растут, а курс доллара держат искусственно заниженным. это все причины. Резинка выстрелит и долларовые цены вернутся к доковидным.
Bolt написав:По сравнению с доковидными временами на него можна купить на 30% меньше товара, в том числе и у нас, то соответственно Инфляция доллара составила 30% не только в Америке.
я не возражаю, только омерика тут не причём. нбу печатает деньги, цены растут, а курс доллара держат искусственно заниженным. это все причины. Резинка выстрелит и долларовые цены вернутся к доковидным.
Ну думаю, что за чтет повышения федом учётной ставки удастся значительно снизить цены.
Bolt написав:Ну думаю, что за чтет повышения федом учётной ставки удастся значительно снизить цены.
когда вы продаёте квартиру вы смотрите на учётной ставки в сша или на цены аналогичных предложений? откуда берется цена "аналогичных предложений" продавец если долго не может продать, цену снижает, другой смотрит на него и тоже снижает. Примерно так идет ценообразование на вторичку. По первичке иначе, там имеет значение локация и класс объекта, а так же стоимость привлечения инвесторов, участка, коммуникаций, жадности застройщика и т.д.. Два объекта рядом могут х2 отличаться по цене. Но тоже влияет не фед а внутренние причины. фед это фантазии одного форумчанина, который грозил всем большим обвалом из за "повышения федом учётной ставки". и пропал. Поскольку с началом войны его контент закончился.
У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA. Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.