Додано: Суб 03 чер, 2023 15:07

Bolt написав: Ну думаю, что за чтет повышения федом учётной ставки удастся значительно снизить цены. Ну думаю, что за чтет повышения федом учётной ставки удастся значительно снизить цены.

когда вы продаёте квартиру вы смотрите на учётной ставки в сша или на цены аналогичных предложений? откуда берется цена "аналогичных предложений" продавец если долго не может продать, цену снижает, другой смотрит на него и тоже снижает. Примерно так идет ценообразование на вторичку. По первичке иначе, там имеет значение локация и класс объекта, а так же стоимость привлечения инвесторов, участка, коммуникаций, жадности застройщика и т.д.. Два объекта рядом могут х2 отличаться по цене. Но тоже влияет не фед а внутренние причины. фед это фантазии одного форумчанина, который грозил всем большим обвалом из за "повышения федом учётной ставки". и пропал. Поскольку с началом войны его контент закончился.