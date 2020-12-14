RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10980109811098210983
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:06

  vitaliian написав:
  Bolt написав:На 30 американської,
30 украинской через переоцененную гривну, а американская к нам каким боком. какие товары нам поступают из сша?

Обесценивание доллара, как валюты, а не подорожание американских товаров имелось в виду.
Bolt
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:12

  Bolt написав:Обесценивание доллара, как валюты, а не подорожание американских товаров имелось в виду.
то есть доллар обесценился, а американские товары не подорожали.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:38

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Обесценивание доллара, как валюты, а не подорожание американских товаров имелось в виду.
то есть доллар обесценился, а американские товары не подорожали.

Вы сами же предложили мне перечислить какие американские товары к нам поступают. Как бы намекая, что практически ни какие.
Bolt
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:40

  Bolt написав:Вы сами же предложили мне перечислить какие американские товары к нам поступают. Как бы намекая, что практически ни какие.
может быть, из этого следует, что американская инфляция доллара нам по барабану?) я не настаиваю, как вариант... цена м2 в нью Йорке ни киевскую не влияет, от слова совсем. А американские битки наоборот снижают стоимость общего б/у автохлама, укрепляя "украинский доллар". я помню времена когда поношенная и гнилая (они все гнилые) вектра А стоила 6 кило баксов а хрущ в Киеве 15-18. Шо та вектра А сейчас стоит? ведро картошки. .
  Bolt написав:На 30 американської, згори, ще 30 української.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:49

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Вы сами же предложили мне перечислить какие американские товары к нам поступают. Как бы намекая, что практически ни какие.
может быть, из этого следует, что американская инфляция доллара нам по барабану?) я не настаиваю, как вариант...
  Bolt написав:На 30 американської, згори, ще 30 української.
По сравнению с доковидными временами на него можна купить на 30% меньше товара, в том числе и у нас, то соответственно Инфляция доллара составила 30% не только в Америке.
Bolt
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:54

  Bolt написав:По сравнению с доковидными временами на него можна купить на 30% меньше товара, в том числе и у нас, то соответственно Инфляция доллара составила 30% не только в Америке.
я не возражаю, только омерика тут не причём. нбу печатает деньги, цены растут, а курс доллара держат искусственно заниженным. это все причины. Резинка выстрелит и долларовые цены вернутся к доковидным.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 14:59

  vitaliian написав:
  Bolt написав:По сравнению с доковидными временами на него можна купить на 30% меньше товара, в том числе и у нас, то соответственно Инфляция доллара составила 30% не только в Америке.
я не возражаю, только омерика тут не причём. нбу печатает деньги, цены растут, а курс доллара держат искусственно заниженным. это все причины. Резинка выстрелит и долларовые цены вернутся к доковидным.

Ну думаю, что за чтет повышения федом учётной ставки удастся значительно снизить цены.
Bolt
 
Повідомлень: 1991
З нами з: 09.11.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 15:07

  Bolt написав:Ну думаю, что за чтет повышения федом учётной ставки удастся значительно снизить цены.
когда вы продаёте квартиру вы смотрите на учётной ставки в сша или на цены аналогичных предложений? откуда берется цена "аналогичных предложений" продавец если долго не может продать, цену снижает, другой смотрит на него и тоже снижает. Примерно так идет ценообразование на вторичку. По первичке иначе, там имеет значение локация и класс объекта, а так же стоимость привлечения инвесторов, участка, коммуникаций, жадности застройщика и т.д.. Два объекта рядом могут х2 отличаться по цене. Но тоже влияет не фед а внутренние причины. фед это фантазии одного форумчанина, который грозил всем большим обвалом из за "повышения федом учётной ставки". и пропал. Поскольку с началом войны его контент закончился.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18046
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 чер, 2023 21:22

У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 780
З нами з: 01.05.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 чер, 2023 10:40

Не все так однозначно ©

  ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.

Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁
Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍 :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4890
З нами з: 18.03.21
Подякував: 201 раз.
Подякували: 813 раз.
 
Профіль
3
7
1
  #<1 ... 10980109811098210983
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2383, 2384, 2385
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
23844 16130019
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 чер, 2023 09:41
Успіх
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 120, 121, 122
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1211 5307392
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 тра, 2023 14:40
Хомякоид
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 5674
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Revolut (24)
04.06.2023 10:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.