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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 05 чер, 2023 01:45
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vitaliian написав: Bolt написав:
На 30 американської,
30 украинской через переоцененную гривну, а американская к нам каким боком. какие товары нам поступают из сша?
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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