Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA. Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.
Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁 Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍
Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків, які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.
ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA. Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.
Це не квартира - це курник - краще вже знімати однокімнатний хрущ)
ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA. Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.
Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁 Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍
Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків, які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.
дарма, Ви так долярек/успіх перетворив би цю комору на 2-кімнатну квартиу, яка відчувається як трикімнатна і спокійно би собі там проживав сім"єю із 4 людей
за його особистим зізнанням він донедавна жив у тещі в приймах у кімнаті розміром 9м2 утрьох