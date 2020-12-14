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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10981109821098310984
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 01:45

  vitaliian написав:
  Bolt написав:На 30 американської,
30 украинской через переоцененную гривну, а американская к нам каким боком. какие товары нам поступают из сша?


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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20

  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.

Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁
Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍 :mrgreen:

Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків,
які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:31

  ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.

Це не квартира - це курник - краще вже знімати однокімнатний хрущ)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:36

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.

Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁
Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍 :mrgreen:

Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків,
які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.



дарма, Ви так 8)
долярек/успіх перетворив би цю комору на 2-кімнатну квартиу, яка відчувається як трикімнатна і спокійно би собі там проживав сім"єю із 4 людей :oops:

за його особистим зізнанням він донедавна жив у тещі в приймах у кімнаті розміром 9м2 утрьох :oops:
jump
 
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