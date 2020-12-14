Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA. Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.
Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁 Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍
Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків, які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.
ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA. Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.
Це не квартира - це курник - краще вже знімати однокімнатний хрущ)
ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA. Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.
Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁 Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍
Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків, які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.
дарма, Ви так долярек/успіх перетворив би цю комору на 2-кімнатну квартиу, яка відчувається як трикімнатна і спокійно би собі там проживав сім"єю із 4 людей
за його особистим зізнанням він донедавна жив у тещі в приймах у кімнаті розміром 9м2 утрьох
Наразі середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводяться «Київміськбудом», становить 17 місяців.
Ключовою причиною призупинки будівництв «Київміськбуд» називає відсутність нових продажів.
«Фінансування будівництва житлових комплексів „Київміськбуду“ відбувається за рахунок коштів приватних інвесторів. З настанням повномасштабної війни рівень продажів скоротився майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої із фінансуванням будівництва», — пояснили ЕП в компанії.
Еще одна пирамидка идет ко дну. Купуй Українське! *сарказм
Якщо у кмб нема нових продажів - то і в інших їх ненабагато більше, про вторинку вже мовчу, скоро купувати квартиру з голими стінами не всі зможуть собі дозволити - ремонт вийде в півціни квартири, під оренду таке не відібʼється ніколи
Г9а и ДаймондХилл по цене ремонта Тетрис и Чикага по цене ремонта Красный кирпич Голосеева 13 - по остаточной цене ремонта 00х с кранами по 20$ как у Уни Какие ещё игроки и ещё и западные? Средняя зарплата===метру новостроя,а в условия тотального пиздетса навкругы - ремонт от застройщика в подарок, ведь наши люди вкладывая в хату 55куе+ с кухней за 2,5куе сдают её на треть дешевле в гривасе, чем в 21м, а ремонты ещё подорожают и в уе!(читаем ветку о сдаче киевского бетона) Йцукен - вы уже купили себе что то приличное, дабы не обсцыкивать шторы неадекватного жлоба, а свои дизайнерские, или по прежнему прыг-скок по прелестям невменяемых от скупости лендлордов?
Опять попал в Эпик. Решил посмотреть плитку и некоторые позиции сантехники. Испанская плитка определенного бренда +100% от цены 21 года, знаю точно, тк покупал её. Некоторые позиции сантехники прибавили от 60% и выше. При этом не могу понять кто берет откровенный Китай, сделанный исключительно под эпицентр, если рядом стоит roca на 25% дороже. По ценам разброд и шатание, ледовские лампы дешевле чем 21 году, строительные смеси +100%.