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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10982109831098410985>
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 01:45

  vitaliian написав:
  Bolt написав:На 30 американської,
30 украинской через переоцененную гривну, а американская к нам каким боком. какие товары нам поступают из сша?


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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 17:20

  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.

Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁
Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍 :mrgreen:

Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків,
які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:31

  ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.

Це не квартира - це курник - краще вже знімати однокімнатний хрущ)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 18:36

  roberto dark написав:
  Успіх написав:
  ihorkyiv написав:У Києві продають крихітну квартиру: скільки коштує житло розміром із комору https://finance.obozrevatel.com/ukr/fea ... C4yNC4wLjA.
Цікаво, який статус вона має у свідоцтві права власності ? Покупцеві перед ухваленням рішення слід перевіритися у психіатра на клаустрофобію.

Ну, знімати в оренду, чи купити молодій сім'ї до появи дітей(а потім продати), чи купите таке самотній вочиці, чи вовку - нормальок👍😁😁😁
Якщо додому приходити з роботи, щоб повечеряти/потрахатись/поспати... і знову на роботу... - то для молодих - саме то!👍 :mrgreen:

Це доляреку в NY нормальок повернутися в таку комору, щоб тільки переспати емігранту , який "вкалує як проклятий", на мувінгу по 12 годин на добу, працюючи на своїх земляків,
які виїхали в США ще в далеких 90х роках. У Львові таких дурних, щоб у такому жили ЗА ГРОШІ, ще треба пошукати.



дарма, Ви так 8)
долярек/успіх перетворив би цю комору на 2-кімнатну квартиу, яка відчувається як трикімнатна і спокійно би собі там проживав сім"єю із 4 людей :oops:

за його особистим зізнанням він донедавна жив у тещі в приймах у кімнаті розміром 9м2 утрьох :oops:
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:03

https://minfin.com.ua/ua/2023/06/05/107057388/

Наразі середня затримка термінів здачі в експлуатацію будинків, що зводяться «Київміськбудом», становить 17 місяців.


Ключовою причиною призупинки будівництв «Київміськбуд» називає відсутність нових продажів.


«Фінансування будівництва житлових комплексів „Київміськбуду“ відбувається за рахунок коштів приватних інвесторів. З настанням повномасштабної війни рівень продажів скоротився майже повністю, через що почали виникати суттєві перебої із фінансуванням будівництва», — пояснили ЕП в компанії.


Еще одна пирамидка идет ко дну.
Купуй Українське! *сарказм
йцукен
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Якщо у кмб нема нових продажів - то і в інших їх ненабагато більше, про вторинку вже мовчу, скоро купувати квартиру з голими стінами не всі зможуть собі дозволити - ремонт вийде в півціни квартири, під оренду таке не відібʼється ніколи
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:06

  airmax78 написав:Тому і кажу, що справедлива ціна на сьогодні - це ціна в долярах 2021 року + інфляція долару (min 20%). Виходимо на ціну Квітки.

Не путайте хотелку на неликвидном рынке с ценой.
Если есть идиоты брать недвигу сейчас по ценам 2021 - то они сами дураки и надо пользоваться моментом.
йцукен
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 22:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как думаете, кто выживет на КРЖН?
Или тут появятся новые игроки из западных стран?
йцукен
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Г9а и ДаймондХилл по цене ремонта
Тетрис и Чикага по цене ремонта
Красный кирпич Голосеева 13 - по остаточной цене ремонта 00х с кранами по 20$ как у Уни
Какие ещё игроки и ещё и западные? Средняя зарплата===метру новостроя,а в условия тотального пиздетса навкругы - ремонт от застройщика в подарок, ведь наши люди вкладывая в хату 55куе+ с кухней за 2,5куе сдают её на треть дешевле в гривасе, чем в 21м, а ремонты ещё подорожают и в уе!(читаем ветку о сдаче киевского бетона)
Йцукен - вы уже купили себе что то приличное, дабы не обсцыкивать шторы неадекватного жлоба, а свои дизайнерские, или по прежнему прыг-скок по прелестям невменяемых от скупости лендлордов?
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Опять попал в Эпик. Решил посмотреть плитку и некоторые позиции сантехники. Испанская плитка определенного бренда +100% от цены 21 года, знаю точно, тк покупал её. Некоторые позиции сантехники прибавили от 60% и выше. При этом не могу понять кто берет откровенный Китай, сделанный исключительно под эпицентр, если рядом стоит roca на 25% дороже. По ценам разброд и шатание, ледовские лампы дешевле чем 21 году, строительные смеси +100%.
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