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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10982109831098410985
Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 23:53

  hume написав:ледовские лампы дешевле чем 21 году, строительные смеси +100%.
то что можно заказать на али особо не подорожало, а мешок шпаклевки или керам.плитку на али не закажешь, этим и берут.
vitaliian
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