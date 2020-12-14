Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Даже в Сумах которые почти на границе с Рашей цена квадратного метра вторички на уровне 2021 года. В Житомире дороже. В Черкассах на 20% дороже чем в 2021 году. Киев недооценен. Скоро ценник в Киеве начнет расти как в начале 2000-х. Срочно покупать.
в 21г цены разные были, уточните когда. Киев тоже вернулся к ценам 21го. Товарищ рассказал про один объект, в 22ом он хотел где то 1350 за метр. В этом году хотел 1300. Спрос правда небольшой.
hume написав:Опять попал в Эпик. Решил посмотреть плитку и некоторые позиции сантехники. Испанская плитка определенного бренда +100% от цены 21 года, знаю точно, тк покупал её. Некоторые позиции сантехники прибавили от 60% и выше. При этом не могу понять кто берет откровенный Китай, сделанный исключительно под эпицентр, если рядом стоит roca на 25% дороже. По ценам разброд и шатание, ледовские лампы дешевле чем 21 году, строительные смеси +100%.