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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 11:40
Найближчі пару років дешевше знімати зараз окупності навіть 20 років нема
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cherchiltank
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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