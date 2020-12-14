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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10983109841098510986
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найближчі пару років дешевше знімати зараз окупності навіть 20 років нема
cherchiltank
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