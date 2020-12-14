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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10982109831098410985
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:23

  Bolt написав:
  vitaliian написав:
  Феодал написав:скоро на форуме останится один Ейрмакс, и будет сам себе рассказывать про вечное дорожай :mrgreen:

а франт? без него тоже ветки нет.
  Bolt написав:Может и вернулись цены, но бакс уже нынче не тот, что 21 году.
что с ним произошло за 2 года?!

Инфляция процентов 30...

Думаю, що на сьогодні, біля 18% від доковдіного рівня
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:26

  flyman написав:Думаю, що на сьогодні, біля 18% від доковдіного рівня

Спочатку тобі варто почитати що таке інфляція перед тим як писати несенітниці.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:27

  Proofy написав:
  Zebra написав:Даже в Сумах которые почти на границе с Рашей цена квадратного метра вторички на уровне 2021 года. В Житомире дороже.
В Черкассах на 20% дороже чем в 2021 году.
Киев недооценен. Скоро ценник в Киеве начнет расти как в начале 2000-х.
Срочно покупать.

в 21г цены разные были, уточните когда.
Киев тоже вернулся к ценам 21го. Товарищ рассказал про один объект, в 22ом он хотел где то 1350 за метр. В этом году хотел 1300. Спрос правда небольшой.

Судячи із бомбера, КРЖН не вернувся, ні первинний м2, ні вторинний м2.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/view/kiiv
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:28

  hume написав:Опять попал в Эпик. Решил посмотреть плитку и некоторые позиции сантехники. Испанская плитка определенного бренда +100% от цены 21 года, знаю точно, тк покупал её. Некоторые позиции сантехники прибавили от 60% и выше. При этом не могу понять кто берет откровенный Китай, сделанный исключительно под эпицентр, если рядом стоит roca на 25% дороже. По ценам разброд и шатание, ледовские лампы дешевле чем 21 году, строительные смеси +100%.


Что такое госа ?
А уже увидел, Испания.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 09:45

"Что то рылы приуныли..."

Де вони, до речі????
Зникли з форуму.
Чому?
Вже почався дорожай????
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 10:01

  Frant написав:"Что то рылы приуныли..."

Де вони, до речі????
Зникли з форуму.
Чому?
Вже почався дорожай????


Закінчились останні гроші, піщли на городи картоплю та буряки сапати. :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:11

  Хомякоид написав:
  Frant написав:"Что то рылы приуныли..."

Де вони, до речі????
Зникли з форуму.
Чому?
Вже почався дорожай????


Закінчились останні гроші, піщли на городи картоплю та буряки сапати. :D

Активність рилів на форумі - впала до нуля.
Це до дорожаю???? :oops:
П.С. На "вторинці", після декого подорожчання за перший квартал 2023 - повний штиль і відсутність попиту.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:25

Обстріли Києва зробили свою справу. І хоч ппо поки що успішно справляється, отримати обломки шахеда чи калібра у своє вікно ніхто не хоче.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Найближчі пару років дешевше знімати зараз окупності навіть 20 років нема
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 12:00

  Frant написав:"Что то рылы приуныли..."

Де вони, до речі????
Зникли з форуму.
Чому?
Вже почався дорожай????

Так. В Варш2 виставили останній будинок на продаж. 60000дол без знижки (знижка 15% при 100% оплаті) за 43 кв. Це 1500 дол на окраїні без метро.Ну і на Печерську все, що готове і дешевше 90000дол вигребли.
vetalok
 
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