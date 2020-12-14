airmax78 , та ще все може бути.
Ніхто не гарантує, що це не були панічні покупки перед типу дефолтом США. Та і в принципі весняна активність. А зараз може бути літня сплячка.
А далі все буде залежати від ходу війни (наступу).
Багато невідомих і де те дно - ми ще побачимо.
Військові (тилові) подуріли, автівки міняють. Це мабуть поки +30 платили в тилу, так нахомячили. Трохи стидно дивитись на тлі загального зубожіння людей , та ще автівки тих, хто звуку пострілу не чули і з кабінету не виходили.
Правильно, що +30 в тилу убрали. Це якийсь треш.