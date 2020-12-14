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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10983109841098510986
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:33

airmax78 , та ще все може бути.
Ніхто не гарантує, що це не були панічні покупки перед типу дефолтом США. Та і в принципі весняна активність. А зараз може бути літня сплячка.
А далі все буде залежати від ходу війни (наступу).
Багато невідомих і де те дно - ми ще побачимо.
Військові (тилові) подуріли, автівки міняють. Це мабуть поки +30 платили в тилу, так нахомячили. Трохи стидно дивитись на тлі загального зубожіння людей , та ще автівки тих, хто звуку пострілу не чули і з кабінету не виходили.
Правильно, що +30 в тилу убрали. Це якийсь треш.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:52

  airmax78 написав:А Реус таки совість має - бачить що був неправий зі своїми прогнозами - затаївся. Соромно.

Крім теревеньок, я займаюся справами. Я купив те, що хотів і за ту ціну, за яку планував. Я поки на паузі, нічого не продаю і нічого не купую, а просто спостерігаю. Від прогнозу не відмовляюся. Курчат восени рахують(с) Трохи терпіння і ви дочекаєтеся. Поки що ми спостерігаємо підскок дохлої кішки(с)
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 17:02

  reus написав:
  airmax78 написав:А Реус таки совість має - бачить що був неправий зі своїми прогнозами - затаївся. Соромно.

Крім теревеньок, я займаюся справами. Я купив те, що хотів і за ту ціну, за яку планував. Я поки на паузі, нічого не продаю і нічого не купую, а просто спостерігаю. Від прогнозу не відмовляюся. Курчат восени рахують(с) Трохи терпіння і ви дочекаєтеся. Поки що ми спостерігаємо підскок дохлої кішки(с)

Ну це стандартна історія. Будь-який відскок цін на КРЖН це завжди відскок дохлої кішки. В 2020му також все починалось з відскоку дохлої кішки та змови забудовників. А графік показував що через 30 місяців +2-3 тижня буде -20-40%. Від якого рівня - то вже неважливо. Але обов'язково -20-40%.
До речі, ми за вас раді, але ж ви, можливо, відмовили тих, хто хотів купити, але слухав ваші прогнози і вирішив почекати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:13

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:А Реус таки совість має - бачить що був неправий зі своїми прогнозами - затаївся. Соромно.

Крім теревеньок, я займаюся справами. Я купив те, що хотів і за ту ціну, за яку планував. Я поки на паузі, нічого не продаю і нічого не купую, а просто спостерігаю. Від прогнозу не відмовляюся. Курчат восени рахують(с) Трохи терпіння і ви дочекаєтеся. Поки що ми спостерігаємо підскок дохлої кішки(с)

Ну це стандартна історія. Будь-який відскок цін на КРЖН це завжди відскок дохлої кішки. В 2020му також все починалось з відскоку дохлої кішки та змови забудовників. А графік показував що через 30 місяців +2-3 тижня буде -20-40%. Від якого рівня - то вже неважливо. Але обов'язково -20-40%.
До речі, ми за вас раді, але ж ви, можливо, відмовили тих, хто хотів купити, але слухав ваші прогнози і вирішив почекати.

Майбутнє покаже хто був правий у прогнозах. Я ніколи нікого не відмовляв щось купувати, тим паче за -45% від 2021 року :D . У кожного є своя голова на плечах. Але на сьогодні, навіть ціни не знизять той шалений ризик який отримує покупець/власник нерухомості під час повномасштабної війни. Я вже наводив приклад моїх родичів на початку 20 століття. Тому не факт, що мої ризики будуть не марні.
reus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:40

  cherchiltank написав:Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці

Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 19:51

  airmax78 написав:Ну це стандартна історія. Будь-який відскок цін на КРЖН це завжди відскок дохлої кішки. В 2020му також все починалось з відскоку дохлої кішки та змови забудовників. А графік показував що через 30 місяців +2-3 тижня буде -20-40%. Від якого рівня - то вже неважливо. Але обов'язково -20-40%.
До речі, ми за вас раді, але ж ви, можливо, відмовили тих, хто хотів купити, але слухав ваші прогнози і вирішив почекати.

Это что за прогноз\график такой интересный?
йцукен
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:27

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці

Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.

Тобто ви стверджуєте що вас викрали? Мішок на голову і в одних капцях через кордон? Вас хоть не катують?) розкажи мені, виіхавшему з сімʼєю з села за день до заходу кацапів, що в нас в Україні тут відбувається
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 20:30

  йцукен написав:
  airmax78 написав:Ну це стандартна історія. Будь-який відскок цін на КРЖН це завжди відскок дохлої кішки. В 2020му також все починалось з відскоку дохлої кішки та змови забудовників. А графік показував що через 30 місяців +2-3 тижня буде -20-40%. Від якого рівня - то вже неважливо. Але обов'язково -20-40%.
До речі, ми за вас раді, але ж ви, можливо, відмовили тих, хто хотів купити, але слухав ваші прогнози і вирішив почекати.

Это что за прогноз\график такой интересный?

Звичайні найомні менеджери - їх вчили графіки з пляшки поділеної на стакани та помноженої на горілку малювати - в кацапії 30 таких сидр дегустували - теж могли б досягти рівня ейра але організм не витримав блядську хімію)
cherchiltank
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