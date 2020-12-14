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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:33
airmax78 , та ще все може бути.
Ніхто не гарантує, що це не були панічні покупки перед типу дефолтом США. Та і в принципі весняна активність. А зараз може бути літня сплячка.
А далі все буде залежати від ходу війни (наступу).
Багато невідомих і де те дно - ми ще побачимо.
Військові (тилові) подуріли, автівки міняють. Це мабуть поки +30 платили в тилу, так нахомячили. Трохи стидно дивитись на тлі загального зубожіння людей , та ще автівки тих, хто звуку пострілу не чули і з кабінету не виходили.
Правильно, що +30 в тилу убрали. Це якийсь треш.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 16:52
airmax78 написав:
А Реус таки совість має - бачить що був неправий зі своїми прогнозами - затаївся. Соромно.
Крім теревеньок, я займаюся справами. Я купив те, що хотів і за ту ціну, за яку планував. Я поки на паузі, нічого не продаю і нічого не купую, а просто спостерігаю. Від прогнозу не відмовляюся. Курчат восени рахують(с) Трохи терпіння і ви дочекаєтеся. Поки що ми спостерігаємо підскок дохлої кішки(с)
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Додано: Вів 06 чер, 2023 17:02
reus написав: airmax78 написав:
А Реус таки совість має - бачить що був неправий зі своїми прогнозами - затаївся. Соромно.
Крім теревеньок, я займаюся справами. Я купив те, що хотів і за ту ціну, за яку планував. Я поки на паузі, нічого не продаю і нічого не купую, а просто спостерігаю. Від прогнозу не відмовляюся. Курчат восени рахують(с) Трохи терпіння і ви дочекаєтеся. Поки що ми спостерігаємо підскок дохлої кішки(с)
Ну це стандартна історія. Будь-який відскок цін на КРЖН це завжди відскок дохлої кішки. В 2020му також все починалось з відскоку дохлої кішки та змови забудовників. А графік показував що через 30 місяців +2-3 тижня буде -20-40%. Від якого рівня - то вже неважливо. Але обов'язково -20-40%.
До речі, ми за вас раді, але ж ви, можливо, відмовили тих, хто хотів купити, але слухав ваші прогнози і вирішив почекати.
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:13
airmax78 написав: reus написав: airmax78 написав:
А Реус таки совість має - бачить що був неправий зі своїми прогнозами - затаївся. Соромно.
Крім теревеньок, я займаюся справами. Я купив те, що хотів і за ту ціну, за яку планував. Я поки на паузі, нічого не продаю і нічого не купую, а просто спостерігаю. Від прогнозу не відмовляюся. Курчат восени рахують(с) Трохи терпіння і ви дочекаєтеся. Поки що ми спостерігаємо підскок дохлої кішки(с)
Ну це стандартна історія. Будь-який відскок цін на КРЖН це завжди відскок дохлої кішки. В 2020му також все починалось з відскоку дохлої кішки та змови забудовників. А графік показував що через 30 місяців +2-3 тижня буде -20-40%. Від якого рівня - то вже неважливо. Але обов'язково -20-40%.
До речі, ми за вас раді, але ж ви, можливо, відмовили тих, хто хотів купити, але слухав ваші прогнози і вирішив почекати.
Майбутнє покаже хто був правий у прогнозах. Я ніколи нікого не відмовляв щось купувати, тим паче за -45% від 2021 року
. У кожного є своя голова на плечах. Але на сьогодні, навіть ціни не знизять той шалений ризик який отримує покупець/власник нерухомості під час повномасштабної війни. Я вже наводив приклад моїх родичів на початку 20 століття. Тому не факт, що мої ризики будуть не марні.
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reus
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:30
Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
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cherchiltank
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:40
cherchiltank написав:
Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
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airmax78
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Додано: Вів 06 чер, 2023 19:51
airmax78 написав:
Ну це стандартна історія. Будь-який відскок цін на КРЖН це завжди відскок дохлої кішки. В 2020му також все починалось з відскоку дохлої кішки та змови забудовників. А графік показував що через 30 місяців +2-3 тижня буде -20-40%. Від якого рівня - то вже неважливо. Але обов'язково -20-40%.
До речі, ми за вас раді, але ж ви, можливо, відмовили тих, хто хотів купити, але слухав ваші прогнози і вирішив почекати.
Это что за прогноз\график такой интересный?
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йцукен
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Додано: Вів 06 чер, 2023 22:49
Могу сообщить, что на многих стройках активно начали работать строители и завертелись краны. Даже Геос начал работы на дружбы.
Но делать ремонт в новострое ну совсем не выгодно. Реально золотой выйдет
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hume
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Додано: Вів 06 чер, 2023 23:06
Це конєчно хорошо що крани завєртєлісь - одне питання хто буде купувати недобудоване по ціні в тишу півтори баксів якщо осінню ці крани можуть і зупинитися?
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Додано: Вів 06 чер, 2023 23:17
cherchiltank
В здравом уме с котлована никто строить не будет, озвученное относится к домам с готовностью 50% и выше, которые были реализовпны ещё до войны. Возможно остались где-то остатки, но основную часть уже продали по нормальным ценам. И если компания не крутит пирамиды как КГС, средства на достройку у них есть.
А КГС как обычно в убытках, опять будет денег просить
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