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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10984109851098610987
Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 01:51

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці

Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.


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