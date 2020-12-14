|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 чер, 2023 01:51
airmax78 написав: cherchiltank написав:
Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні
повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
Какого года?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 14744
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7701 раз.
- Подякували: 4704 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Сер 07 чер, 2023 07:49
hume написав:cherchiltank
В здравом уме с котлована никто строить не будет, озвученное относится к домам с готовностью 50% и выше, которые были реализовпны ещё до войны. Возможно остались где-то остатки, но основную часть уже продали по нормальным ценам. И если компания не крутит пирамиды как КГС, средства на достройку у них есть.
А КГС как обычно в убытках, опять будет денег просить
Які срєдства? Те що побудовано на 50 відсотків було в більшості викуплено, потім пішло подорожчання матеріалів - а добудовуватиме воно повинно за рахунок нових інвесторів в котловани, яких нема і в найближчому часі не буде, - навіть якщо добудують до 90 процентів готовності - здача відтермінується на роки
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 07 чер, 2023 07:51
rjkz написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
Я дивлюся на нашого біженця-розвідника в Австрії навіть підрив кацапами дамби враження не справив, поки йде війна ціна квартир Києва може в будь-який час прийти до ціни будинків в Новій Каховці
Біженці на іншій гілці. Аірмакс ні від кого не тікав і тікати не збирається. Аірмакс в липні
повертається в Київ. А ви всі підспівуєте кацапопропаганді. Фублд.
Какого года?
«Вы ж меня на повал бьете этим вопросом»)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23859
|16146353
|
|
|1211
|5307512
|
|
|3
|5684
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|